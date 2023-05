Tunisie: Galerie TGM - 26 manières de penser le mouvement

La remise des prix est prévue le 3 juin et la TGM Gallery poursuit son aventure en accompagnant ses lauréats.

Depuis son ouverture, la TGM Gallery a créé un prix consacré aux jeunes artistes aussi bien élèves des beaux-arts qu'amateurs. Et à chaque année un thème choisi. C'est tout en mouvement que cette année, 26 jeunes talents se sont réunis sur les cimaises de cette coquette galerie présentant 26 nouvelles voies pour des artistes en perspective.

Plusieurs techniques, plusieurs démarches et plus d'une touche qui convergent autour du mouvement. Des couleurs flashi, en noir et blanc, tons pastel, rouge écarlate, ou blanc immaculé, en mode photos, en installation, peinture, sculpture, collage, gravure...Toute technique est bonne à prendre pour explorer son imaginaire, développer son sens du détail et s'exprimer tout bonnement.

Ahlem Chihaoui explore le mouvement dans son écriture contemporaine. Fixé par une peinture à l'huile que le numérique questionne avec un mouvement digital transgressif.

Ahmed Louzir, avec fenêtre focale et chenille au gout flou, propose du tridimensionnel dans un espace plat maniant textures, ombres et dégradé de couleurs vibrantes.

Amir Kharrat, artiste 3D, explore le mouvement sous l'optique de la métamorphose. 4 sculptures racontent et suggèrent une action, un changement une gestuelle spécifique. Le temps et son action en sont aussi un élément déterminant.

Le tourbillon proposé par Amira Ben Aissia va de la balançoire aux autos tamponneuses, ces oeuvres célèbrent la vie où le mouvement est un écho des émotions heureuses et des sensations fortes.

Asma Ben Aissa et son Rythmos qui est une sorte de fusion créative entre la broderie et la peinture sur toile. Des éléments marins et paysages campagnards. Entre texture couleurs et fils, une rythmique s'installe et les éléments se superposent telles des strates dans une sorte de géologie de l'humain.

Houssem Grati fait de la toile un support intemporel qui ouvre les frontières entre les enfants d'hier et ceux de demain, le tout dans un feu d'artifice ludique explosif et bouillonnant.

Fahrenheit, de Lilia Houissa, est un triptyque flottant sur un support transparent, les éléments en sont reliés avec des fils rouges placés comme une trame large. Du fil entre les oeuvres, du vide, de l'espace.

