Congo-Kinshasa: Journée des Casques bleus - La MONUSCO réaffirme son engagement à restaurer la paix en RDC

communiqué de presse

« Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement envers la RDC. Nos soldats sont la face visible des Nations Unies, ce sont eux qui planifient et fournissent les activités nécessaires pour protéger les citoyens congolais les plus vulnérables ».

Le commandant de la Force onusienne en RDC, le lieutenant général Otavio MIRANDA FILHO a prononcé ces mots lors de la célébration de la journée des Casques bleus à Goma au Nord-Kivu lundi 29 mai.

La cérémonie a été marquée par une parade mixte des éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC), des Forces armées congolaises (FARDC) et des Casques bleus de la MONUSCO.

Dans son allocution de circonstance, le commandant de la Force de la MONUSCO a rappelé l'importance de travailler en synergie avec tous les partenaires gouvernementaux et de la société civile pour aboutir à une paix pérenne et durable en RDC.

C'est justement sous le signe du partenariat qu'a été célébrée la Journée des casques bleus à Kinshasa.

Après une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs à la stèle érigée en mémoire de quelque 400 Casques bleus qui ont perdu la vie au service de la paix en RDC, la Mission a ensuite réuni près de 300 activistes autour d'une conférence-débat sous le thème : « La paix commence avec moi ».

Les partenaires de la Force dont la PNC et les FARDC se sont aussi joints à cette rencontre. Ils ont clairement expliqué à l'auditoire ce en quoi consiste concrètement leur collaboration avec les soldats de la paix dans les zones en proie à l'insécurité et l'apport de la MONUSCO aux efforts de pacification de l'Est de la RDC.

Collaboration fructueuse

Prenant la parole, le général de brigade Jean-Daniel Batabombi Apanza, commandant adjoint du service de communication et d'information des Forces armées de la RDC, a rappelé que « la MONUSCO est un partenaire privilégié des FARDC ». C'est un partenaire fiable et digne de foi, a soutenu en guise d'introduction ce haut officier de l'armée congolaise.

Jean-Daniel Batabombi Apanza a également édifié l'assemblée sur les principaux appuis de la Force au bénéfice de la République.

« La MONUSCO est efficace sur le terrain, elle nous apporte un appui-feu aérien et artillerie pour neutraliser l'ennemi, elle nous fournit des renseignements sur les positions des groupes armés grâce aux images de leurs drones », a-t-il expliqué.

Poursuivant la description des actions de la Mission, il a aussi fait allusion au soutien médical que la MONUSCO apporte aux FARDC. « La MONUSCO soigne nos blessés, et les évacue vers des centres appropriés, c'est très important », a-t-il souligné.

Réagissant aux propos de certains participants qui soutenaient que « la MONUSCO ne fait rien pour la paix en RDC », le général de brigade Batabombi Apanza est resté formel « Je m'inscris en faux. Il y a des actions qui sont perceptibles et d'autres, non visibles, nous ne pouvons pas tout mettre à la place publique », insiste-t-il.

Le représentant de la Force de la MONUSCO, lors de cette rencontre, le major Patrick Sabad, a parlé des avancées enregistrées dans le dossier du M23. Il s'est réjoui du cessez-le-feu obtenu actuellement avec ce groupe armé.

« C'est un travail de fond qui est fait entre la MONUSCO, les FARDC et le gouvernement pour arriver à ce résultat », affirme-t-il. Il a également souligné l'importance du Centre de coordination conjoint installé à Goma. « Dans ce centre, les FARDC et la Force font un travail en profondeur qui produit des résultats », explique-t-il.

Plus de 20 Casques bleus ont péri en Ituri

A Bunia, dans la province d'Ituri, le chef de bureau Karna Soro a révélé que plus de vingt Casques bleus ont perdu la vie en Ituri, et les populations locales sont conscientes de leurs sacrifices. « Nous avons plus de 800 milles personnes qui sont sous la protection des Casques bleus en Ituri, et les populations travaillent avec nous ».

A Bukavu, dans le Sud Kivu, des activités commémorant la journée des Casques bleus ont été organisées à Kavumu où le drapeau de l'ONU a été hissé devant les portraits d'une dizaine de Casques bleus tombés au champ d'honneur dans cette région. Ici, comme à Kinshasa, à Bunia et à Goma, une minute de silence a été observée pour honorer leur mémoire.