Congo-Brazzaville: Anatole Collinet Makosso et Hervé Gaymard revisitent l'histoire commune

Après la réception du Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, par Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française au palais Bourbon, Hervé Gaymard, président de la fondation Charles-de-Gaulle, l'a reçu, le 30 mai, pour l'évocation du projet mémoriel entre la France et le Congo.

Après l'hommage qu'il a eu droit à l'Assemblée nationale française, le chef du gouvernement s'est rendu à la fondation Charles-de-Gaulle où tout le directoire était mobilisé pour le recevoir.

Anatole Collinet Makosso et ses hôtes ont parlé des « liens entre la France et le Congo, entre le gaullisme et le Congo puisque sans le Congo, sans Brazzaville, sans Félix Eboué, sans cette belle épopée, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui ».

Si le Premier ministre, signant le livre d'or de la fondation, a fait l'éloge de la restauration de la mémoire pour lutter contre l'oubli collectif, le président de la fondation Charles-de-Gaulle, Hervé Gaymard, lui, a insisté sur l'histoire entre cette fondation et Brazzaville.

« Je voudrais encore remercier le président Denis Sassou N'Guesso d'avoir organisé à Brazzaville, en 2020, ce grand colloque qui s'est déroulé en deux journées sur Charles de Gaulle qui a été un immense succès. Et maintenant, suite à la récente rencontre entre le président Sassou N'Guesso et Emmanuel Macron, à Brazzaville, nous sommes partis pour un très beau projet mémoriel pour regarder sur le XXIe siècle et construire l'avenir », a-t-il indiqué.