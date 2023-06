Congo-Brazzaville: Santé - Des jeunes filles sensibilisées au VIH/SIDA

Le 27 mai de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale d'action pour la santé des femmes et celle de l'hygiène menstruelle. A Brazzaville, l'Association congolaise pour les droits et la santé (ACDS) a animé une conférence-débat afin d'édifier les jeunes filles sur la prévention au VIH/sida.

Quarante-cinq femmes et jeunes filles ont participé au focus organisé à Bacongo, le deuxième arrondissement, et présidé par M. Djembo. Trois panels y ont été animés par les spécialistes en la matière. Le premier, portant sur les « Avancées en matière de prévalence du VIH/sida », a été développé par le Dr Boloko. Il a défini la maladie comme étant le virus de l'immunodéficience humaine dont l'agent pathogène provoque une infection chronique évoluant vers le sida.

Il a rappelé aux femmes que le VIH/sida se transmet par trois moyens essentiels, notamment par voies sanguines ; par rapports sexuels non protégés ou encore de la mère à l'enfant.

En ce qui concerne le Congo, ce médecin évoluant au Conseil national de lutte contre le sida a souligné que d'après des récentes enquêtes, la maladie touche toutes les couches d'âge et tous sexes confondus. Toutefois, a-t-il précisé, la prévalence reste plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

En outre, le Dr Boloko leur a fait savoir que la pathologie se développe en quatre phases parmi lesquelles la phase asymptomatique et celle du sida proprement dit.

Avortement clandestin, un danger permanent pour les femmes

Animant de son côté le deuxième panel sur les « Conséquences des avortements clandestins », la sage-femme Ulrich Bouka a souligné que l'extraction clandestine constitue un danger réel pour les femmes. Elle a affirmé que d'après une étude, 47 000 femmes meurent à travers le monde à la suite des avortements clandestins.

Le dernier panel, animé par la sage-femme Diane Mongondza, a porté sur « L'hygiène menstruelle ». L'occasion a permis à la spécialiste de montrer aux jeunes filles comment se tenir pendant cette période, avant de leur montrer quel genre de serviette hygiénique utilisée.

Notons que l'ACDS est une association sans but lucratif, oeuvrant dans le domaine du social et de la santé. Elle intervient, entre autres, dans la promotion et la défense des droits socio-économiques et environnementaux de la population vulnérable et marginalisée; la lutte contre les violences fondées sur le genre ainsi que la promotion et la défense des droits liés à la santé sexuelle et reproductive.

Cette organisation non gouvernemntale oeuvre aussi pour l'appui au leadership des femmes, filles et jeunes à travers la formation, le développement des activités génératrices de revenus et l'insertion sociale.