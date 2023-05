Algérie: BAC/BEM - Des mesures pour faciliter aux candidats l'obtention de la carte d'identité biométrique

ALGER — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé mercredi dans un communiqué des "mesures exceptionnelles" prises au niveau de l'ensemble des mairies de la République pour faciliter aux candidats aux examens de fin de cycle moyen et secondaire (BEM et BAC), l'obtention de la carte nationale d'identité (CNI) biométrique, pièce obligatoire pour justifier de leur identité lors de ces examens.

"Dans le cadre des préparatifs en cours des examens du BEM et du BAC, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, informe les candidats concernés ainsi que leurs parents, de la prise de mesures exceptionnelles au niveau de toutes les mairies du pays pour leur permettre d'obtenir la CNI biométrique, pièce obligatoire pour justifier de leur identité lors de ces examens", précise le communiqué.

A cet effet, "des instructions ont été données à toutes les APC en vue de prendre en charge, prioritairement, les demandes des élèves concernés par ces examens, y compris durant les weekends (vendredi et samedi)", ajoute la même source, relevant que la Direction des titres et des documents sécurisés avait été instruite à l'effet d'accélérer la cadence de réalisation des CNI biométriques et leur remise aux APC concernées dans les délais impartis, en recourant, pour ce faire, à tous les moyens disponibles.

"Une permanence 24h/24 et 7/7 a été mise en place au niveau de cette direction pour la prise en charge de toutes les demandes jusqu'au début des examens", selon la même source.