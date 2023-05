Togo: Citoyenneté mondiale

Le volontariat des Nations Unies marque 38 ans de présence au Togo.

A cette occasion, des Journées portes ouvertes sont organisées les 6 et 7 juin à Kara (Nord).

Plus de 150 volontaires de l'ONU ont effectué des missions au Togo et 250 Togolais ont séjourné à l'étranger grâce à cette coopération.

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) contribue à la paix et au développement par le biais du volontariat dans le monde entier.

Ce programme, administré par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), intègre des professionnels qualifiés, très motivés et bien soutenus dans le travail des différents bureaux et agences des Nations unies, et promeut la valeur et la reconnaissance mondiale du volontariat.

Le volontariat est une façon remarquable pour les étudiants et les professionnels de s'engager dans des questions cruciales tout en cultivant leur et en développant des compétences utiles.

Avec leurs connaissances et leur passion, les volontaires des Nations Unies contribuent à faire avancer les mandats et les principes des Nations Unies, et encouragent le multilatéralisme et la durabilité par un travail concret et pratique.