Afrique de l'Ouest: Promouvoir l'action citoyenne - Renforcement de la société civile dans les régions de Mopti au Mali

Dans le cadre d'un projet visant à promouvoir l'action citoyenne et à renforcer la participation de la société civile, une première session de renforcement des capacités a récemment eu lieu du 17 au 20 mai dans les régions de Bandiagara, Bankass et Koro, situées dans la région de Mopti, au Mali. Elle a pour objectif de renforcer la voix des acteurs de la société civile et de favoriser leur participation active dans le processus décisionnel

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions menées dans d'autres régions du pays, telles que Gao, Tombouctou, Kayes et Sikasso. Des sessions similaires ont déjà eu lieu dans différentes localités du Mali.

Les participants ont bénéficié d'un programme complet abordant divers sujets liés au rôle de la société civile dans le développement local. Ces sujets comprennent les différentes typologies et niveaux de structuration des organisations de la société civile, le pouvoir des citoyens dans le processus de développement, les stratégies de planification locale et les meilleures pratiques pour favoriser un dialogue constructif entre l'État et la société civile. Les acteurs de la société civile en particulier ont été outillés pour mieux aborder les questions organisationnelles et s'engager davantage sur les questions d'intérêt national.

Ces efforts collectifs témoignent de la volonté de la MINUSMA et du système des Nations unies de soutenir et d'accompagner les acteurs de la société civile malienne dans leur contribution au développement du pays. En renforçant la société civile, ces activités encouragent une participation active des citoyens à la prise de décision.

Cette initiative représente un pas important vers la consolidation de la paix et la réconciliation. En renforçant la société civile dans toutes les régions du Mali, les Nations unies contribuent à créer un environnement propice à la participation de tous les citoyens, où chaque voix compte et joue un rôle essentiel dans la construction d'un avenir prospère.

Organisée par le Conseil régional de la société civile de Mopti en partenariat avec la MINUSMA, cette session de formation a réuni 37 membres d'organisations de la société civile, dont 24 femmes.