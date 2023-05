Mali: La MINUSMA investit dans la prévention de l'extrémisme violent à Goundam

Le bureau régional de la MINUSMA à Tombouctou, en partenariat avec la mairie de Goundam, a lancé en avril 2023 les activités du « Prévention de l'extrémisme violent par la formation professionnelle des jeunes, l'éducation aux droits de l'homme, à la démocratie et à la citoyenneté ». Ce projet vise à contribuer à l'autonomisation de 25 jeunes de la région de Tombouctou en leur offrant une formation professionnelle dans des métiers à fort potentiel de revenus.

Le projet, d'une valeur de plus de 92 millions de Francs CFA, est financé par la MINUSMA et mis en oeuvre par la mairie de Goundam sur une période de huit mois. Les 25 jeunes, dont huit femmes, seront formés en couture, électricité photovoltaïque et carrelage. En plus de ces formations professionnelles, les participants bénéficieront également d'une session d'information sur les aux droits de l'homme, la démocratie et la citoyenneté.

Pendant la formation, les participants aborderont aussi plusieurs thèmes, tels que l'idéologie extrémiste, la radicalisation des jeunes vulnérables en raison de la pauvreté et du chômage, des inégalités des chances d'accès aux services sociaux de base, de la formation, de la gouvernance, de l'exclusion et des changements sociaux, autant de facteurs favorisant l'expansion des groupes extrémistes et la radicalisation des jeunes vulnérables.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du mandat de la MINUSMA en matière de prévention de l'extrémisme violent chez les jeunes. Les intervenants lors de la cérémonie d'ouverture ont exprimé leur gratitude envers la MINUSMA pour cette initiative qui contribuera à la réduction de la vulnérabilité socioéconomique des jeunes et au renforcement de leur résilience face à l'extrémisme, à la violence et à la radicalisation.

Alhousseini MAIGA, fonctionnaire de la MINUSMA chargé du projet, souligne que « cette formation est une réponse aux besoins exprimés et s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du mandat MINUSMA en matière de prévention de l'extrémisme violent en milieu jeune ». Même appréciation avec Moussa DIARRA, sous-préfet de Tilemsi représentant le préfet de Goundam. Il a déclaré que « ce projet est une réponse aux maux dont souffre la jeunesse de la région de façon générale. Il va sans doute contribuer à la réduction de la vulnérabilité socioéconomique des jeunes et renforcer leur résilience face à l'extrémisme, à la violence et à la radicalisation ».

Il est à noter que la phase pilote de ce projet, réalisée de 2021 à 2022, a déjà formé et équipé 25 jeunes, dont 9 femmes, dans les métiers de la couture, du carrelage et de l'électricité photovoltaïque. Suite aux résultats positifs obtenus, la MINUSMA et la mairie de Goundam ont décidé d'étendre cette initiative à 25 autres jeunes pour une deuxième phase de formation dans les mêmes métiers.