Mali: La MINUSMA investit près de 18 millions au profit des jeunes de la région de Gao

Le 24 mai 2023, la remise d'un projet de Reduction de la Violence Communautaire d'un montant de près de 108 millions de FCFA a eu lieu au village de Bagoundié 1 dans la commune rurale de Gounzoureye.

Le premier volet consiste en l'aménagement d'un périmètre maraîcher de 3 hectares avec un forage au profit des anciens Jeunes patrouilleurs du village. Le second volet concerne le village de Moudakane dans le Cercle de Bourem avec la construction d'un système solaire d'adduction d'eau. Au total, ce sont 631 résidents vivant dans ces deux communes, dont plus de 46 % sont des femmes, qui ont bénéficié directement de ce projet. De plus, 9 023 autres personnes ont également bénéficié indirectement de ce projet, dont plus de la moitié sont des femmes.

Le périmètre maraicher permettra d'occuper les anciens jeunes patrouilleurs du village de Bagoundié 1 avec des activités génératrices de revenus et ainsi, de réduire le chômage. Selon le Maire de Gounzoureye, M. Abdoul Kader TOURE : « Ce projet va pallier deux choses : la sécurité humaine et la sécuritaire alimentaire. La sécurité humaine parce qu'il prévient le recrutement des jeunes au sein des groupes terroristes grâce à une occupation noble et porteuse d'avenir. Et, la sécurité alimentaire parce qu'il permettra de produire des légumes nécessaires pour une alimentation équilibrée ». Il a remercié la MINUSMA pour les efforts multiformes et constants qu'elle ne cesse d'apporter aux communautés des 13 villages de sa commune.

Pour le Porte-parole des bénéficiaires, Seydou HOUSSOUBA, « Ce projet d'aménagement agricole va permettre d'autonomiser les jeunes, les exhorter au travail, et surtout de contribuer à réduire la violence communautaire au sein de la jeunesse du village grâce aux formations sur la cohésion sociale, sur les méthodes de dialogue et de résolution pacifique des conflits ».

De son côté, le Président des jeunes de Bagoundié 1 se réjouit de la réalisation de ce projet qui, dit-il, va donner un souffle nouveau au village en renforçant davantage l'unité et la cohésion sociale. Aliou ALHOUSSEYNI a ainsi invité tous les jeunes patrouilleurs à s'approprier leur périmètre maraicher en se mettant au travail pour sortir du chômage et en tirer le maximum de profit. « Cela vaut mieux que d'aller à l'aventure ou se faire enrôler par d'autres » a-t-il ajouté.

Saluant le geste salutaire de la MINUSMA, les communautés de Moudakane ont, elles aussi, fait part de leur satisfaction et de leur soulagement. « Cet ouvrage a permis de réduire significativement nos difficultés d'accès à l'eau potable » témoigne le Président du Comité de Gestion de l'ouvrage, Abdoulaye MAIGA.