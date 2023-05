Afrique de l'Ouest: La MINUSMA renforce son soutien vital aux institutions judiciaires et pénitentiaires maliennes

La MINUSMA renforce son soutien aux institutions judiciaires et pénitentiaires maliennes dans le cadre de sa mission visant à promouvoir la paix et la sécurité. À travers une série d'initiatives concrètes, elle s'engage à sécuriser les institutions pénitentiaires, à améliorer les conditions de détention et à prévenir la radicalisation ainsi que l'extrémisme violent.

Formation de formateurs pour une meilleure gestion des incidents en milieu carcéral

Un programme de formation de formateurs en techniques d'intervention pénitentiaire a été lancé le 22 mai à Kenioroba (dans la banlieue de Bamako, Capitale du Mali), en partenariat avec la Direction nationale de l'administration pénitentiaire (DNAPES). L'objectif de cette initiative est de doter la DNAPES d'un groupe de formateurs hautement qualifiés, capables d'intervenir de manière efficace et sécurisée dans les prisons maliennes. Cette formation, qui bénéficie à 16 agents pénitentiaires, se déroulera jusqu'au 18 juin et comprendra des phases théoriques et pratiques.

Amélioration des conditions de santé à la Maison d'arrêt de Dioila

Les 23 et 24 mai, la MINUSMA, en collaboration avec la DNAPES, a mené une campagne de traitement de masse contre la gale à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Dioila. Cette initiative a permis de fournir des soins contre cette maladie contagieuse à l'ensemble des 207 détenus, y compris dans le quartier de sécurité renforcée, ainsi qu'à sept membres du personnel pénitentiaire. Parallèlement, des mesures de désinfection des vêtements et des locaux de détention ont été prises.

Les détenus et le personnel pénitentiaire ont également reçu des informations sur l'importance de l'hygiène corporelle et vestimentaire, ainsi que sur le diagnostic précoce de la gale. Cette campagne contribue à l'amélioration des conditions de détention, conformément aux recommandations formulées lors de l'évaluation des conditions sanitaires et d'hygiène dans les établissements pénitentiaires du Mali.

Sensibilisation des surveillants de prison sur les Engins Explosifs Improvisés

Le 19 mai, la MINUSMA a organisé, en collaboration avec le Service anti-mines des Nations unies, une séance de sensibilisation sur les Engins Explosifs Improvisés (EEI) à l'intention de 28 surveillants de prison des régions de Mopti, Bandiagara et Douentza. Cette formation avait pour objectif de renforcer les connaissances des surveillants de prison sur les EEI, dans le but de prévenir leur utilisation et d'améliorer la sécurité dans un contexte complexe tel que celui du centre du Mali. Les participants ont été formés sur l'identification des différents composants des EEI et sur les mesures à prendre en cas de découverte de tels engins, contribuant ainsi à la prévention d'incidents.

Renforcement des capacités de la police judiciaire de Ménaka

En collaboration avec l'ONG CRADE (Cercle de Réflexion et d'Action pour un Développement Engagé), la MINUSMA a organisé les 22 et 23 mai un atelier de sensibilisation sur les rôles et responsabilités des officiers et agents de police judiciaire dans la conduite des enquêtes judiciaires à Ménaka. Cet atelier, a permis de mieux comprendre les droits des personnes privées de liberté selon les normes internationales, notamment les règles minima des Nations Unies pour le traitement des personnes détenues (règles Mandela et Bangkok). Cette initiative vise à renforcer les capacités de la police judiciaire de Ménaka dans l'ouverture d'enquêtes judiciaires et à garantir le respect des droits des personnes détenues.

Ces différentes actions témoignent de l'engagement continu de la MINUSMA à soutenir les autorités judiciaires et pénitentiaires maliennes. En renforçant les capacités de ces institutions et en améliorant les conditions de détention, la MINUSMA contribue à la consolidation de l'État de droit et à la promotion des droits humains au Mali.