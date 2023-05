Ile Maurice: Carburants - Vers la révision de la structure des prix

Baissera, baissera pas ? C'est la question que tout le monde se pose à deux jours de la présentation du Budget. Il faut dire le porte-monnaie accuse un sérieux coup de pompe en raison des coûts de l'essence et du diesel. Il se pourrait ainsi que le Grand Argentier amende la loi pour revoir la structure des prix.

Les automobilistes sont sur le quivive. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, présentera le Budget ce vendredi tandis que la veille, les prix des carburants baisseront à l'île de La Réunion. Nous avons appris que le ministre pourrait proposer des amendements à la loi lors de la présentation du Finance Bill, afin de revoir la structure des prix. D'ailleurs, lors d'une question de Ritish Ramful, l'élu du Parti travailliste, au Parlement le 16 mai, le ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, a répondu qu'une décision avait été prise en janvier dernier pour amender le Consumer Protection (Control of Price of Petroleum Products) Regulations 2011.

«Il a également été décidé de revoir le Petroleum Pricing Committee. Un comité technique comprenant des membres de mon ministère, ceux des Finances, des représentants de l'Attorney General et de la State Trading Corporation a été créé», avait-il déclaré. Bien que nous ayons appris que des changements à la structure des prix des carburants pourraient survenir après le Budget, ni le minis- tère du Commerce, ni la State Trading Corporation (STC) n'ont confirmé si tel sera le cas.

De plus, le député du PTr maintient que la structure des prix des carburants aurait dû être revue depuis longtemps, tout comme les prix de l'essence et du diesel. «Le gouvernement n'a pas suivi la tendance lorsqu'il y a eu une baisse sur le plan mondial. Ce gouvernement a rempli ses coffres en pompant de l'argent de la poche des consommateurs depuis juin 2022. Il a financé des projets grâce aux milliards récoltés via l'inflation. Le public doit savoir que pour chaque hausse d'un article, le gou- vernement a touché plus d'argent grâce à la taxe sur la valeur ajoutée. Le gouvernement va certainement baisser les prix de nombreux produits à la veille des élections alors que pendant une longue période, les Mauri- ciens ont souffert. Ils ne doivent pas se laisser duper», rappelle-t-il.

Un consultant en produits pétroliers soutient que le Brent est en baisse sur le plan mondial tout comme les différents Platts. Cependant, il explique que la STC achète les carburants à un «trader» peu connu sur le marché et ne profite pas de cette baisse. «Le gouvernement aurait dû négocier avec l'Inde pour acheter ses carburants. Quoi qu'il en soit, les prix des produits pétroliers sont en baisse. Nous remarquons que le communiqué de la STC, après chaque réunion du Petroleum Pricing Committee est très technique, pour embrouiller les consommateurs. Une certitude, la STC n'a pas le droit de dire qu'elle fait des pertes. Les consommateurs paient les carburants plus chers que les prix auxquels la STC les achète. Il est certain que le prix à la pompe ne reflète pas la tendance mondiale. C'est pour cette raison qu'il faut revoir la structure des prix, car le gouvernement amasse beaucoup d'argent sur chaque litre de carburant», dit-il.

Le gouvernement a récolté Rs 6,8 milliards, récupérées sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur l'excise duty depuis juillet 2022, selon un document déposé à l'Assemblée nationale, le 16 mai dernier. Il est également men- tionné que le gouvernement a obtenu Rs 767, 2 millions sur l'item «Contribution to Road Development Authority», Rs 174, 6 millions pour la «Contribution to Rodrigues Transportation and storage», Rs 244, 6 millions sur le prélèvement destiné à la construction d'un entrepôt et Rs 3 milliards pour la subvention sur la vente du riz, de la farine et du gaz.