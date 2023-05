Ile Maurice: Nouvelle ambassade - Resserrer les liens américano-mauriciens

Une foule d'invités était rassemblée pour la pose de la première pierre du nouvel US Embassy Campus, hier, à Bagatelle. Le service de sécurité avait été renforcé pour l'occasion afin d'accueillir Richard Verma, le secrétaire d'État adjoint à la gestion et aux ressources américaines. Ce dernier a été rejoint pour cette cérémonie par l'ambassadeur américain Henry Jardine et le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Selon les intervenants, ce nouveau bâtiment contribuera à resserrer davantage les liens unissant les deux pays.

Durant son discours, Richard Verma a souligné la dimension symbolique de cette cérémonie. «C'est le symbole parfait de l'engagement des États-Unis envers Maurice et les régions voisines. Nous ouvrons un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre nos pays. Cette nouvelle ambassade sera également le symbole des liens qui existent entre les États Unis et Maurice, et cela souligne aussi notre engagement envers les autres îles de l'Afrique de l'Est.»

Il a également affirmé que cette construction représente un travail méticuleux réalisé conjointement par les peuples des deux pays et a promis que tout se déroulerait en toute transparence. Commentant l'environnement, il a constaté que Maurice oeuvre pour le respect de l'écosystème. C'est pourquoi, selon lui, les grands pays comme le sien doivent aider les petits à préserver la faune et la flore.

Environ 300 millions de dollars, soit Rs 14 milliards, seront investis dans la construction de la nouvelle ambassade. L'ambassadeur Henry Jardine a affirmé que ce projet lui tenait à coeur et qu'il a beaucoup oeuvré à sa concrétisation. Mais ce qui compte le plus pour lui, ce sont les liens qui unissent nos deux pays. «Notre relation est aussi vieille que les ÉtatsUnis. Nous avons établi notre première ambassade sous le règne du président George Washington et cette année marque nos 55 ans de relations diplomatiques plus formelles.»

Selon lui, les valeurs de Maurice et des États-Unis sont les mêmes. «Nos pays sont engagés en faveur de la paix et de la prospérité pour nos citoyens...» Il a mis l'accent sur les différents programmes d'échange qui contribuent également à unir les deux pays, notamment la Young African Leaders Initiative. De son côté, le Premier ministre a remercié le secrétaire d'État adjoint à la gestion et aux ressources américaines pour son soutien dans la lutte contre le Covid-19, notamment grâce à l'arrivée du vaccin Pfizer. Pravind Jugnauth espère que d'autres partenariats naîtront entre les deux pays.