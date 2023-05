Ile Maurice: Punaises dans les écoles - Comment s'en protéger ?

Depuis la semaine dernière, plusieurs écoles de l'île ont été envahies par des punaises. Ces établissements ont dû fermer leurs portes pour un exercice de désinfection. Quel protocole se met en place quand il y a une telle infestation et comment s'en protéger ? On te dit tout avec le concours du ministère de l'Éducation.

Le protocole

Une fois l'invasion découverte, le recteur de l'école doit rapidement contacter le responsable de la zone pour l'en informer. Ce dernier contacte alors le ministère de la Santé, qui délègue une équipe dans l'école pour un exercice de fumigation. Il est entendu que les élèves ne doivent pas être sur place lors de cet exercice.

Durée

Il faut laisser un délai de 48 heures après la fumigation. Ce temps est important pour permettre l'aération du bâtiment. Une vérification s'effectue après les deux jours et si le problème est résolu, les enfants peuvent être rappelés à l'école et les classes peuvent reprendre normalement.

Sources probables

Plusieurs facteurs font que les punaises peuvent être présentes à l'école mais l'élément principal est le va-et-vient incessant de personnes différentes, que ce soit les élèves, le personnel enseignant et non enseignant et les parents. L'une d'entre elles, qui en était porteuse, les a involontairement fait entrer dans l'enceinte de l'école. Le ministère lance un appel à toutes les personnes fréquentant les écoles afin qu'elles fassent preuve d'hygiène pour la sécurité des enfants.

Comment lutter contre ?

La prévention est la meilleure façon d'éviter les infestations. Voici comment :

Limite les endroits où elles peuvent se dissimuler.

Élimine le désordre.

Passe souvent l'aspirateur, le balai, la serpillière, y compris sous les lits et derrière la tête du lit.

Scelle toutes les fissures et les crevasses dans les cadres de lits, entre les plinthes et dans les murs, les plafonds, les fenêtres, les cadres de portes et les meubles.

Vérifie tous les points d'entrée possibles sur les murs mitoyens, ainsi que les ouvertures qui donnent accès à l'intérieur des murs (entrée de tuyauterie, de câblage ou autre service public).

Porte une attention particulière aux objets que tu rapportes à la maison.

Les punaises de lit

Les punaises de lit sont des insectes de petite taille, sans ailes, qui se nourrissent du sang des humains et des animaux pendant leur sommeil. Elles peuvent être transportées sans peine d'une pièce à une autre dans des objets mais elles ne grimpent pas facilement sur du métal ou sur des surfaces polies et ne sautent ni ne volent. Leurs morsures ne demandent habituellement aucun traitement médical. Leurs piqûres peuvent mettre jusqu'à 14 jours avant de devenir visibles. Elles se situent le plus souvent au niveau du visage, du cou, des bras, des jambes et de la poitrine mais elles peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps.

L'intensité des réactions à leurs piqûres varie généralement de nulle à faible mais dans certains cas plus rares, elles peuvent provoquer une réaction allergique grave. Pour éviter l'infec- tion, il ne faut surtout pas se gratter et garder les plaies bien propres. L'utilisation d'une crème ou d'une lotion antiseptique est recommandée. Ce traitement peut s'accompagner de la prise d'un antihistaminique.