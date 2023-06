Ile Maurice: Parlement - Le « contre-rapport Kistnen » du tandem Hurhangee/Golamaully et les voyages des Ministres au menu

Après la présentation du Budget ce vendredi, les députés devraient, sauf changement, reprendre avec l'exercice de questions parlementaires le mardi 6 juin. Nombreux sont ceux de l'opposition qui ont déjà envoyé leurs questions. Le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, adressera une question au Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur l'avancement de l'enquête suite à la plainte déposée par Simla Kistnen contre Yogida Sawmynaden pour emploi fictif.

De son côté, Osman Mahomed interpellera le chef du gouvernement sur le « contre-rapport » signé du tandem Ashley Hurhangee et Samad Golamaully sur l'affaire Kistnen, concluant qu'il n'y a aucun élément incriminant l'ex-ministre Yogida Sawmynaden. De son côté, Patrick Assirvaden revient sur l'enquête de la commission anticorruption dans l'affaire Angus Road.

Du côté du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Patrice Armance souhaite obtenir des informations sur les voyages des ministres depuis 2019 et le coût de chaque voyage. Le député du Parti travailliste, Farhad Aumeer, posera une question sur les voyages entrepris par Navin Beekarry, directeur général de la commission anticorruption, depuis mars 2022.

Le leader du Rassemblement mauricien, Nando Bodha, aura une question sur le fonctionnement de la Special Striking Team et les raisons de sa création. Le député du MMM, Aadil Ameer Meea, souhaite connaître la position du commissaire de police suite à la remarque du bureau du Directeur des poursuites publiques concernant les charges provisoires.

Plusieurs projets infrastructurels sont aussi au menu. Tout d'abord, Mahend Gungapersad veut savoir si le Metro Express Ltd compte étendre ses services dans le nord. Il posera également une question sur les projets de logements sociaux entrepris par la New Social Living Development Company Ltd dans sa circonscription Grand-Baie/Poudre-d'Or.

De son côté, Reza Uteem posera une question sur les conditions d'emploi des cadres de la NSLD. Le député Fabrice David a une interpellation sur le projet d'assainissement Pailles-Guibies - Phase 2. Son collègue de parti, Ranjiv Woochit, souhaite savoir si le gouvernement compte restaurer le site historique de Fort Albert à Baie-du-Tombeau. Le député du MMM, Deven Nagalingum, posera une question concernant les nouveaux locaux de l'Economic Development Board.

En ce qui concerne les nominations, Joanna Bérenger cherche à obtenir les noms des membres siégeant au Native Terrestrial Biodiversity and National Parks Advisory Council, ainsi que le nombre de réunions organisées par cette instance.

Au PMSD, Richard Duval s'intéresse à la composition du Morne Heritage Trust Board et aux salaires perçus par ses membres. Le recrutement du Chief Executive Officer de l'Airports of Mauritius et l'Airport Terminal Operations Ltd fera également l'objet des questions de Rajesh Bhagwan.

Sur le plan médical, Karen Foo Kune souhaite obtenir des statistiques sur la grossesse juvénile et le nombre d'adolescentes contraintes d'arrêter l'école en raison de leur grossesse. Farhad Aumeer posera une question sur les facilités accordées aux patients nécessitant un traitement de radiothérapie.

Ehsan Juman posera une question sur la somme de Rs 500 millions que le gouvernement avait mise à la disposition de la State Trading Corporation pour diverses subventions.

Ces divers sujets abordés lors de la séance parlementaire de mardi promettent des débats animés entre les députés de l'opposition et le gouvernement. Les réponses et échanges qui en découleront permettront d'apporter des éclaircissements sur les enquêtes en cours, les projets d'infrastructure et les questions liées à la santé publique et aux nominations. Le Parlement demeure un espace crucial pour le contrôle démocratique et la transparence au sein du gouvernement.