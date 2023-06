Sénégal: Macky Sall - « Le dialogue fait partie de notre identité »

Dakar — Le dialogue national ouvert mercredi fait partie de l"'identité socioculturelle sénégalaise", a dit le président de la République, Macky Sall, qui dit avoir érigé la concertation en principe de gouvernance.

"Cette concertation n'est pas une première parce que le 'diisoo' (la concertation, en wolof) fait partie de notre identité socioculturelle. C'est pourquoi j'ai érigé le dialogue en principe de gouvernance", a déclaré Macky Sall à l'ouverture du dialogue national, au palais de la République, en présence de leaders de partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition, d'organisations syndicales et d'autorités religieuses et coutumières, d'acteurs culturels, etc.

Le chef de l'Etat a annoncé sa volonté de tenir ce dialogue le 3 avril, lors de son traditionnel discours à la nation, à la veille de la fête de l'Indépendance.

Macky Sall estime que "la vie nationale ne peut être monopolisée par les seuls antagonismes politiques au détriment d'autres priorités".

Il a invité les participants à s'appuyer sur l'expérience des précédentes concertations, dont celle dirigée par Famara Ibrahima Sagna, ancien ministre et président de l'ancien Conseil économique et social.

"S'agissant du format du dialogue, tirant partie de l'expérience passée, nous pourrons reconduire" les mêmes commissions, a-t-il dit.

Il s'agira de créer des commissions chargées des questions politiques, économiques, sociales, environnementales, de la paix et de la sécurité, des ressources naturelles, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques, etc.

Macky Sall souhaite que la concertation soit menée "de façon à consolider nos acquis démocratiques par de nouveaux consensus sur le Code électoral, le processus électoral et les droits civiques et politiques".