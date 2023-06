Cote d'Ivoire: Hommage au Premier ministre à Akéikoi - Fatim Bamba annonce la construction d'une école maternelle pour le village

La candidate du Rhdp aux municipales à Anyama a annoncé le samedi 27 mai 2023, à Akéikoi, lors de la cérémonie d'hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la nomination de leur fils, Patrick Achi, au poste de Premier ministre, la construction d'une école maternelle de trois classes pour ledit village.

C'est en présence de Kandia Camara, ministre d'Etat et maire de la commune d'Abobo ; de Robert Beugré Mambé, ministre-gouverneur du district d'Abidjan ; de l'actuel maire d'Anyama, Amidou Sylla et d'un parterre d'autorités administratives, villageoises et religieuses, que la candidate des Houphouétistes à la mairie d'Anyama, Fatim Bamba, invitée spéciale du Premier ministre, a fait la promesse juste après la visite du groupe scolaire d'Akéikoi.

Ce don, précise-t-elle, se fera grâce à la « Fondation Lumière » dont elle est la responsable.

Par ailleurs, Fatim Bamba s'est dit heureuse de se retrouver parmi les cadres du parti.

« Je suis admirative de la mobilisation autour du Président de la République et du Premier ministre. Cela démontre le lien entre les dirigeants et les populations. Je suis également honorée par l'invitation spéciale dont j'ai fait l'objet. C'est aussi pour moi l'occasion de m'inspirer des actions de mes aînés et de leur emboîter le pas en apportant ma contribution à leurs initiatives pour les populations d'Anyama. Cette école maternelle, don de la Fondation Lumière que j'ai l'honneur de présider en est l'illustration », a-t-elle précisé.