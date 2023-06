Cote d'Ivoire: Autoroute Assouindé-Mondoukou - Les impactés toujours en protestation

« Respectez les impactés de l'autoroute en payant le prix d'Assinie », « Négociation wouya wouya on veut plus, respecter nous », « Développement pour tous oui mais pas au détriment de son peuple » .... Ce sont quelques messages qui affichaient les banderoles des impactés de l'autoroute Assouindé-Mondoukou le samedi 27 mai 2023 à Assouindé sur le site.

Selon Assemien Clément, président du collectif des impactés, cette initiative fait suite au communiqué du ministère de l'équipement et de l'entretien Routier du 19 mai 2023 qui affirme qu'un « plan d'action et de réinstallation par les personnes affectées par le ledit projet a été mis en place et les équipes en charge du projet ont débuté par les première négociations depuis le 3 mai 2023 par les propriétaires de bâtis ». Pour le président du collectif des impactés, c'est un stratagème pour détruire les six (6) bâtis restant à démolir pour achever les travaux de l'autoroute. « Nous nous sommes rendus au ministère de l'équipement et de l'entretien routier et les échanges n'ont pas abouti. C'est ce que nous avons justement dénoncé. Nous considérons que le communiqué qu'ils ont produit est nul et non à venu ». Puis d'ajouter: Nous sommes sortis cette fois pour dire au gouvernement que s'ils ne prennent pas leur responsabilité et ne nous convoquent pas pour qu'on ait une discussion claire et nette pour voir de combien nous serons dédommagés clairement, le weekend prochain, nous allons organiser un véritable setting. Là nous allons bloquer la route, les travaux jusqu'à ce qu'on soit compris et entendu ».

Rappelons que c'est la 3ème fois que ce collectif se fait entendre dans la presse. La 1ère rencontre qui s'est tenue le 10 octobre 2022 à la maison de la presse avait pour objectif de lancer un cri de coeur à l'Etat. La seconde qui s'est fait le 18 à Assouindé était pour réclamer une hausse des prix aux mètres carrés de leurs terrains en guise de dédommagement.