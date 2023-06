Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Juin 2023

Sénégal : Justice- L’opposant Ousmane Sonko sur son avenir aujourd’hui

C’est le grand titre de WalfQuotidien à Dakar. Et c’est en effet ce jeudi matin que l’opposant connaîtra son sort dans l’affaire Sweet Beauté. « Le maire de Ziguinchor risque gros, s’exclame le journal, au cas où il serait reconnu coupable des chefs d’accusation de viol par la chambre criminelle de Dakar. Selon les dispositions de l’article 320 du code pénal, tout accusé reconnu coupable de viol est condamné entre 10 et 20 ans de réclusion criminelle. » Rappelons que le procureur avait requis il y a une dizaine de jours dix ans de prison ferme à l’encontre de l’opposant. À commencer par le Président Macky Sall, sans oublier les juges, les généraux, la police, la gendarmerie, la Magistrature, la presse. Ousmane Sonko, omni-opposant autoproclamé, ne résiste plus à la tentation de surpuissance qui a fini par lui faire croire qu’il était devenu un citoyen au-dessus des lois. » (Source : Rfi)

Burkina Faso : Affaires militaires- Après 8 ans d’exil, Yacouba Zida est libre…

Le tribunal militaire a levé, mercredi, le mandat d’arrêt lancé contre l’ancien Premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida, a appris Apa, auprès de son avocat.La justice militaire burkinabè s'est déclaré « incompétente » pour statuer sur le dossier du président et Premier ministre de la transition 2014-2015, poursuivi pour des faits de « désertion en tant de paix et refus d'obéissance ». Par conséquent, le tribunal militaire a levé le mandat d'arrêt qui avait été lancé contre lui depuis avril 2017, a indiqué le journaliste Cryspin Laoundiki, citant des sources judiciaires et confirmé par l’avocat de Yacouba Isaac Zida, Me Salifou Dembele. (Source : Apa News)

Mali : Insécurité- Libération du sous-préfet de Farako

Enlevé depuis le 13 décembre 2019, le sous-préfet de Farako – une localité de la région de Ségou, au sud-ouest du pays - Ali Cissé, a été libéré… Pour le moment, aucun détail n'a filtré sur les conditions de la libération de l’administrateur civil, Ali Cissé dont le rapt est l’œuvre de quatre personnes venues à bord de motos. Depuis trois ans, des contacts sont établis avec les ravisseurs pour lui permettre de retrouver les siens. La dernière apparition de cet administrateur remonte dans une vidéo du Gsimpubliée le 5 juillet 2021, dans laquelle il était aux côtés d’un autre administrateur, en l’occurrence Drissa Sanogo, le préfet de Gourma Rharous (Tombouctou) toujours entre les mains de ses ravisseurs. (Source : Apanews)

Togo : Investir dans les engrais pour la transformation agricole-Les chefs d’État de la Cédéao réaffirment leur engagement

Les chefs d'État et ministres d'Afrique de l'Ouest ont affirmé le mercredi 31 mai 2023, leur engagement à investir dans les engrais pour la transformation agricole au cours de la table ronde de haut niveau organisée conjointement par le gouvernement togolais, la Banque mondiale, et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Cette rencontre régionale a valu l’adoption d'une feuille de route sur la santé des sols, approuvée par les délégations pays en présence du président Faure Essozimna Gnassingbé de la République Togolaise, du président Mohamed Bazoum de la République du Niger, et du président Umaro Sissoco Embalo de Guinée Bissau. (Source : Adakar.com)

Mauritanie : Accès à l’information- Internet coupé après de violentes manifestations…

Le gouvernement mauritanien a coupé mercredi 31 mai 2023 le réseau internet sur les téléphones portables au lendemain de manifestations liées au décès d’un jeune Mauritanien à la suite d’une brève garde-à-vue dans un commissariat de police. Toutes les connexions internet sur les téléphones portables étaient coupées mercredi, mais les lignes fixes continuaient de fonctionner et l’activité économique suivait son cours, a constaté un journaliste de l’Afp. Mardi, des manifestations spontanées se sont déroulées à Nouakchott et Boghé dans le sud pour réclamer « justice pour Omar Diop », un jeune homme arrêté lundi soir à Nouakchott après avoir participé à une bagarre selon la police, et décédé quelques heures plus tard à l’hôpital à la suite de problèmes respiratoires.

Guinée : Pluies diluviennes-Embouteillages, inondations à Conakry…

Les fortes pluies qui se sont abattues dans la journée du mercredi 31 mai 2023 à Conakry a provoqué des dégâts, à travers la capitale. De nombreuses familles se sont retrouvées les pieds dans l’eau alors que certains axes routiers ont été inondés. Cette situation a provoqué de gigantesques embouteillages à travers la capitale. Sur les principales voies -autoroute Fidèle Castro, axe le Prince, la corniche nord-, de nombreux usagers ont été affectés. A Hamdallaye, c’était pire. Là, des milliers d’usagers de la route ont passé des heures entières bloqués dans les bouchons occasionnés par une gigantesque inondation de la route. Des véhicules garés ont été endommagés, d’après certains témoignages. Une situation qui inquiète et interpelle sur la nécessité de prendre des dispositions utiles avant le début des grandes pluies. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Tribunal d’Abidjan- Il prend un charlatan à la place d’un avocat

Présent au tribunal d’Abidjan-Plateau, le 31 mai 2023, pour des documents administratifs, nous avons trouvé le sieur Gaston K dans un état de lamentation se plaignant à son épouse. « Tu m’as tué, j’ai tout perdu » disait-il les larmes aux bords des paupières. Expliquant sa mésaventure, il indique qu’il a acheté un terrain avec une connaissance et qu’il avait même entamé la fondation de sa maison à Anyama. Son erreur, aucun document ne prouve que le bien lui appartenait désormais. « Il m’avait dit qu’il n’avait pas encore tous les papiers du terrain, mais qu’il me les donnerait, une fois terminé. Aujourd’hui, il me reprend tout malgré le million et demi qu’il a pris avec moi. En plus, j’ai investi sur le terrain. » déclare, le planteur. Ce matin, en venant dans le véhicule en commun, c’est ma femme qui a échangé avec le chauffeur malgré cela, j’ai été débouté » regrette-t-il. Et d’ajouté que « j’ai même fixé le juge lorsque j’étais à la barre, mais les prescriptions de Karamoko n’ont pas marché, il m’a déjà pris 300.000 pour rien» affirme-t-il les mains à la hanche. C’est donc dans le désarroi que le couple a pris la sortie du palais de justice d’Abidjan-Plateau. (Source : Fratmat.info)

Zambie : Développement de l’Afrique Le pays salue « les efforts constants » déployés par le Maroc

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’un entretien entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita et celui de la Zambie, M. Stanley Kasongo Kakubo, les deux parties ont réitéré « leur détermination à contribuer au règlement des différends en Afrique et ont salué les efforts constants déployés par le Maroc, sous la conduite sage et éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en faveur du développement du continent ». Le ministre a également réitéré la gratitude du Maroc pour le « soutien inconditionnel » que la Zambie a toujours apporté à ses positions au sein des organisations régionales et internationales.

Une sélection de Bamba Moussa