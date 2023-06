Angola: Gospel - Pris Ango sort le single « Yeshua » le 4 juin

Le cantique « Yeshua » consacre le lancement de la carrière solo de la chanteuse angolo-congolaise après avoir collaboré avec plusieurs chantres depuis 2014.

Prisca Ango Ngombe Bernardo, appelée Pris Ango, est une jeune chanteuse de gospel angolo-congolaise née à Kinshasa résidant à Paris en France. C'est de là-bas que l'ancienne choriste qui a prêté sa voix à certains chantres de renommée internationale d'Angola et de la République démocratique du Congo (RDC) entend sortir son single, le 4 juin, à midi. Cette première oeuvre personnelle produite par S-evy Records marque un nouveau tournant de sa carrière. Avec Yeshua, Jésus en français, Pris Ango se lance dans un nouveau parcours accompagnée par ce label avec qui elle a signé son premier contrat l'an dernier.

Ses premiers pas de chanteuse professionnelle, Pris Ango les a faits en 2014. Ses débuts à l'arrière-plan en tant que back vocal ou choriste professionnelle lui ont permis de forger son talent. A force de travail, elle a saisi des opportunités de collaboration avec des grands noms de la musique gospel angolaise et congolaise. Le Courrier de Kinshasa tient d'elle qu'elle a fait ses armes en prêtant sa voix notamment lors de prestations grand public de quelques-uns à diverses occasions. « J'ai déjà fait le choeur à un concert de pasteur Henry Papa Mulaja », a-t-elle confié. Dans la liste de ses collaborations au niveau de la RDC, elle a également cité « les frères Fiston Mbuyi, Clovis Makolo et Aimé Nkanu ». En Angola, Pris Ango affirme avoir collaboré avec le « frère Dodo Miranda et la soeur Tê Kuanzambi ».

Du handball à la musique

Notons cependant qu'en 2020, Pris Ango a commencé à faire ses premières apparitions en solo. Jusque-là, elle se contentait de reprendre des chansons d'autres artistes. N'ayant à son actif aucun titre personnel enregistré, elle effectuait des reprises qui lui permettaient de se faire connaître au public à titre personnel. Elle s'est essayée à des traductions de chansons de l'anglais en lingala, notamment. « J'ai fait la reprise en lingala de la chanson "Fill me up" de Tasha Cobbs », a afirmé Pris Ango. Outre ce single de la chanteuse de gospel évangélique américaine de 2015, elle renseigne qu'elle s'est livrée aussi à ce même exercice de traduction d'un tube bien plus récent, sorti en 2020, d'un chanteur congolais. « J'ai fait aussi la reprise en français de la chanson "Nsenga mukwashi" du prophète Joël Kabwe », a-t-elle affirmé, ajoutant, « des reprises que l'on sait retrouver sur ma chaîne YouTube ».

Par ailleurs, Pris Ango souligne qu'elle aimait déjà chanter à 6 ans, convaincue d'avoir une belle voix. Mais chanter, se lancer dans la carrière de chanteuse ne faisait à l'époque pas partie de ses projets. Ce qui lui tenait à coeur plutôt, c'était le sport, devenir une athlète de renom. Aussi a-t-elle joué au handball mais, à 13 ans, elle est rattrapée par sa passion, la musique. Ce désir intense qu'elle éprouve n'a de cesse de croître et s'affirme au point qu'elle délaisse alors le handball pour s'y consacrer pleinement. L'église Missão evangélica da reconciliação à Luanda, lui donne l'occasion d'exercer sa voix au mieux de sorte qu'elle finit par joindre le groupe musical Gloria da ultima Casa. C'est là que se dessine peu à peu une carrière qu'elle espère voir éclore avec son premier single Yeshua.