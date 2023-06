Congo-Brazzaville: Congo-Affaires - Le groupe ASC Impact va investir 23 milliards FCFA dans le bois et l'agriculture

Le président directeur général du groupe ASC Impact, Karl E. Kirchmayer, a annoncé, le 31 mai à Brazzaville, son ambition d'investir en République du Congo dans les secteurs de l'agriculture, de l'exploitation forestière, de la transformation poussée du bois et l'afforestation pour un engagement prévisionnel de 23 milliards de francs CFA contre six mille emplois attendus.

Créé en Suisse depuis 300 ans, ASC Impact a déjà mis sur pied au Congo trois sociétés de droit congolais. Il s'agit d'Agricaf Congo destinée au développement de l'agriculture, Transfor Congo dédiée à l'exploitation forestière et à la transformation poussée du bois, Afforest Congo consacrée à l'afforestation et au reboisement.

Le groupe suisse sollicite à la partie congolaise 42 000 hectares de terres agricoles dans le département du Niari ; plus de 178 hectares dans la Cuvette pour l'afforestation ; 50 000 hectares pour l'aménagement forestier, la transformation plus poussée du bois et la contribution au développement local de l'unité forestière d'exploitation Mila Mila, dans le Niari.

L'entreprise tricentenaire prévoit également de s'engager dans la transformation du bois en produits finis dans les zones économiques spéciales d'Oyo-Ollombo et de Pointe-Noire. Elle n'attend plus que la levée des obstacles concernant les autorisations d'exploitation forestière et d'accès aux terres cultivables pour entrer en phase opérationnelle, a expliqué la directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Mongo.

Elle s'est exprimée lors d'une rencontre réunissant les responsables d'ASC Impact et les représentants de la primature, des ministères de l'Industrie, de l'Agriculture, de l'Economie forestière et d'autres départements.

Le groupe ASC Impact est présent sur le continent africain dans les pays comme l'Angola, l'Ouganda et l'Ethiopie. Il a déjà fait ses preuves dans les domaines agricole et forestier en Europe, notamment en Autriche, en Allemagne, en Slovénie et en Russie.

Au Congo, le groupe ASC Impact entend, selon son président directeur général, Karl E. Kirchmayer, mettre un accent dans un premier temps sur l'exploitation et la transformation poussée du bois, l'afforestation, la production du soja, du maïs, du blé et d'autres cultures agricoles.

Le Congo et d'autres pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont engagés dans une dynamique communautaire interdisant d'exporter les grumes au profit de leur transformation locale. Une approche qui apporte de la plus-value au secteur du bois à travers l'implantation d'industries et la création des milliers d'emplois directs et indirects.

Pays à vocation agropastorale, le Congo compte dix millions d'hectares de terres arables dont 3% seulement sont utilisés tandis qu'il consacre annuellement 700 milliards de F CFA aux importations des produits alimentaires. Le groupe ASC Impact peut saisir l'opportunité pour développer ses activités dans ce pays qui partage avec d'autres de l'Afrique centrale les écosystèmes forestiers du Bassin du Congo.