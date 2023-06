Congo-Brazzaville: Championnat départemental de handball - La DGSP, Grain de sel et Otohô au coude-à-coude

Dans le cadre de la poursuite du championnat départemental de handball de Brazzaville, notamment de la 19e journée, les différents clubs inscrits dans cette compétition donnent le meilleur d'eux-mêmes pour espérer terminer sur le podium et représenter la ville lors des prochaines compétitions nationales.

Dans toutes les catégories (séniors et juniors) ainsi que dans les versions masculine et féminine, le suspense bat son plein. Du côté des séniors dames, par exemple, les deux grands clubs du département, à savoir la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) et l'Association sportive Otohô sont en tête avec 14 points pour le premier et 12 pour le second.

Entre ces deux adversaires, le nouveau venu, Grain de sel, qui joue son premier championnat, force le chemin du podium et réalise avec succès sa stratégie puisqu'il possède également 14 points au compteur. Les dames de l'Etoile du Congo sont quatrièmes (derrière Otohô) avec 9 points, au terme de la 19e journée. Toutes ces équipes ont des matches en retard, cela signifie que le tableau final n'est pas encore dessiné.

La pression est plus vive chez les séniors hommes car le peloton est mené par le trio Etoile du Congo (26 pts), BMC (24 pts) et Petrosport (24 pts). Interclub qui arrive en quatrième position avec 18 points devra doubler d'efforts pour bousculer ses adversaires de tout le temps.

Le tableau des juniors hommes offre un avantage à Asoc (21pts), JSO(20pts) et Etoile du Congo (19 pts) au moment où les filles d'AS Otohô, Asoc et Us Renaissance maintiennent le rythme pour conserver leur place au championnat national en terminant au podium de cette compétition départementale. La prochaine journée aura lieu entre le 1er, le 3 et le 4 juin.