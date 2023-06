Congo-Brazzaville: Conseil d'établissement de l'hôpital général Adolphe-Sicé - Plusieurs avis et propositions sanctionnent les travaux

La cinquième session du conseil d'établissement de l'hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire, tenue le 30 mai, a pris fin par la prise de plusieurs avis et propositions visant l'amélioration des offres de soins.

La session du conseil d'établissement, prélude au comité de direction de la structure hospitalière qui aura lieu le 9 juin, a permis de passer en revue les maux qui minent le bon fonctionnement de l'hôpital, l'un des plus grands du pays.

Organe consultatif de gestion chargé d'émettre des avis et de faire des propositions sur le fonctionnement de l'hôpital, le conseil d'établissement intègre également les missions d'améliorer et de garantir l'offre des soins de qualité et les conditions de travail du personnel soignant, gage d'une bonne prise en charge des pathologies. «Ce n'est que dans l'unité, la solidarité, la discipline, le professionnalisme, la précision de nos priorités et leur réalisation que nous pouvons nous donner les moyens de satisfaire la population du Congo, notamment celle de Pointe-Noire et ses environs en matière de santé, parce que nos aptitudes requises ajoutées à notre humanisme vont permettre de lui apporter les soins et services de qualité en tout temps et en toute circonstance », a dit Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé.

Eu égard aux nombreux défis que l'hôpital doit relever à l'instar de la persistante des corps en dépôt, de la mortalité élevée liée aux maladies transmissibles (VIH-sida, tuberculose, cirrhose post hépatique) sans oublier la persistance des maladies non transmissibles (diabète, cancer du sein, insuffisance rénale, AVC...), des décisions et résolutions courageuses s'imposent.

Ainsi, après débats et échanges constructifs, les participants ont pris plusieurs délibérations et recommandations, entre autres le projet portant rapport d'activités 2022, le projet portant budget exercice 2023, le projet portant plan d'action opérationnelle 2023, le projet portant compte administratif et financier certifié 2021, le projet portant révision de la nomenclature des actes médicaux, le projet portant acquisition des fauteuils de l'hémodialyse et autres écrans complets avec kits d'hémodialyse...

Le conseil d'établissement a pris comme recommandations de solliciter, auprès du comité de direction, la prise en compte des actes d'antivaleurs comme faute lourde ayant pour conséquence la traduction de l'agent en conseil de discipline. Les fautes lourdes épinglées sont le détournement des malades à des fins personnels, la vente illicite des médicaments, l'encaissement frauduleux des frais de consultations et des actes. La réactualisation du fichier du personnel et la finalisation des travaux de réhabilitation. Des services de la médecine interne complètent les recommandations. «Notre hôpital a des problèmes mais aucun d'eux n'est insurmontable. Grâce à notre détermination et à notre abnégation associée à la volonté du gouvernement, nous pouvons les surmonter », a conclu le directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé.