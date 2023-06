Congo-Brazzaville: Marionnettistes - La compagnie Théâtre de Marconte met le cap sur Dolisie

La troupe a fait ses valises à la suite de la représentation de Kuakidila kua Mukulakaja offerte à Ndaku ya La vie est belle, le 27 mai, pour une tournée d'un mois en République du Congo et au Gabon, dont la première escale est prévue à Dolisie, du 5 au 11 juin, avant Brazzaville et Pointe-Noire.

Le festival international Rencontres itinérantes des arts de la parole et du langage (Riapl) de Dolisie constitue le point de départ du périple de la compagnie Théâtre de Marconte (CTM), censé la conduire jusqu'à Libreville en juillet. Le directeur artistique S. Konde, certain d'avoir marqué le coup à « la soirée d'au revoir » lors de la dernière représentation de Kuakidila kua Mukulakaja à Matonge, s'en va le coeur léger représenter la République démocratique du Congo aux Riapl, encouragé par la satisfaction que « le spectacle a été bien accueilli par le public qui a manifesté son amour » la soirée du 27 mai.

Après Dolisie, la CTM prévoit de venir à Brazzaville pour un séjour plus long, soit du 12 juin au 5 juillet, a dit S. Konde. Puis, elle se produira une fois à Pointe-Noire, le 7 juillet. Le marionnettiste a précisé que c'est là que va s'achever le passage sur la rive droite du fleuve Congo, avant-dernière étape de la tournée. Le point de chute est le Gabon, plus précisément Libreville, où la troupe posera ses valises pour six jours, du 10 au 15 juillet.

Précédente tournée en Guyane

La nouvelle expédition en terre étrangère de la CTM est la seconde qu'elle mène en 2023. En effet, sa toute première a été effectuée au tout début de l'année, en Guyane. La troupe partie de Kinshasa, quelques jours plus tôt, y avait atterri le 22 janvier, après deux escales à Casablanca, puis à Paris. Sur place, en Guyane, la CTM avait mis à profit six jours de résidence pour la création d'un spectacle inédit intitulé L'eau ensorcelée, texte écrit par Ulrich N'Toyo inspiré d'un récit original de Grace Kiyombo. Abdon Fortuné Koumbha du Congo-Brazzaville avait assuré la mise en scène et Charly Bafoa la régie nécessaire à une prestation optimale des comédiens Grace Kiyombo, Hénoch Kiyombo et S.Konde. La Compagnie Zoukouyanyan, qui s'emploie à valoriser le patrimoine du conte guyanais dans sa diversité culturelle, avait produit le spectacle congolais.

Précisons que l'espace Zoukouyanyan avait servi de cadre à la grande première de L'eau ensorcelée, le 2 février dernier. La représentation offerte le lendemain aux élèves de l'école élémentaire Jean-Macé, à Cayenne, avait lancé une tournée de deux semaines dans des écoles et collèges de la ville, achevée le 17 février.