Maroc: L'économie sociale et solidaire, un levier de développement équitable

Ouverture à Oujda de la cinquième édition du 5e Salon régional de l'ESS

La 5ème édition du Salon régional de l'économie sociale et solidaire (ESS) de l'Oriental s'est ouverte, vendredi dernier à Oujda, à l'initiative du Conseil de la région de l'Oriental (CRO) en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

La cérémonie d'ouverture du salon, qui se tient jusqu'au 4 juin prochain sous le thème "Marche de 20 ans de réalisations de l'Initiative Royale pour le développement de l'Oriental : l'économie sociale et solidaire comme levier de développement équitable", s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de l'Oriental, Mouaad Jamai, du président du CRO, Abdenbi Bioui, de la directrice de la promotion de l'économie sociale au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Saloua Tajri, rapporte la MAP.

Cette édition, dont la cérémonie d'inauguration a été aussi rehaussée par la présence des invités en provenance de pays frères et amis, outre des chefs des services décentralisés, des présidents des Chambres professionnelles et des élus, vise à valoriser et promouvoir les produits de l'ESS, tout en mettant en valeur la profondeur culturelle et la créativité des artisans de la région de l'Oriental.

Erigé sur une superficie de 8.000 m2, ce salon compte 260 stands avec la participation de plus de 540 exposantes et exposants marocains, notamment des coopératives, des associations professionnelles, des mutuelles, des entreprises sociales et des partenaires institutionnels actifs dans le secteur, issus de l'Oriental ainsi que de plusieurs autres régions du Royaume. S'y joignent des délégations étrangères représentant des pays africains, notamment le Sénégal, le Mali, les Comores, le Nigeria et la Côte d'Ivoire.

Dans une déclaration à la presse, M. Bioui a mis en avant le développement remarquable du Salon qui ne cesse de progresser d'année en année, notamment avec l'augmentation du nombre d'exposants participant à cette édition par rapport à ces précédentes. Et d'ajouter que cet événement constitue une opportunité pour permettre aux exposants et acteurs de commercialiser et promouvoir leurs produits du terroir, à travers une plateforme digitale qui permet la promotion des techniques de marketing digital de ces produits.

De son côté, Mme Tajri a relevé que cette édition se distingue par le nombre important de participants et les produits et services exposés, dans l'objectif de promouvoir la dynamique socioéconomique dans la région, à même de créer une certaine confiance entre le consommateur et le petit producteur relevant des coopératives, des associations productives et d'autres startups sociales.

Dans ce sens, elle a mis l'accent sur l'implication de tous les acteurs du secteur, afin d'investir dans le capital humain et d'impulser davantage ce type d'économie, lequel constitue un levier pour la création d'emplois, l'insertion socioéconomique et le développement durable. En sus, le Salon propose l'organisation de conférences et d'ateliers de formation au profit des participants et acteurs dans le domaine de l'ESS.