Afrique: Le Maroc accueille la première édition du Gitex Africa sur le continent

Le plus grand salon technologique et startups d'Afrique ouvre ses portes ce mercredi.

Une première sur le continent. Ce mercredi 31 mai, la ville de Marrakech accueille l'édition de lancement du très attendu « Gitex Africa », le plus grand salon technologique et startups d'Afrique.

900 entreprises tech et startups exposantes, plus de 30 délégations gouvernementales, plus de 250 investisseurs mondiaux, 250 conférenciers internationaux et des dizaines de milliers de cadres technologiques de plus de 100 pays sont attendus à cet important rassemblement de la technologie et de l'entrepreneuriat.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette première édition du Gitex Africa - la première en terre africaine et dans la région - se tient jusqu'au 2 juin dans la cité ocre.

Porté par l'Agence de développement du digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, ce salon réunit toutes les communautés de l'écosystème et de l'innovation en Afrique, soulignent les organisateurs. Il est affilié au Gitex Global, le plus grand salon mondial de la technologie et des startups, organisé depuis plus de quatre décennies à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.

L'important rassemblement technologique réunit jusqu'au 2 juin toutes les communautés de l'écosystème et de l'innovation du continent

Rappelons à ce propos que c'est en marge du Gitex Technology Week, qui s'est tenu du 10 au 14 octobre 2022, à Dubaï, que le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, l'ADD et le Dubaï World Trade Center avaient annoncé l'organisation de la première édition régionale de Gitex Global au Maroc.

Une excellente nouvelle pour le Royaume et l'Afrique en général. Et ce d'autant que « la prochaine et plus grande économie numérique du monde verra ses investissements technologiques passer de 115 milliards de dollars à 712 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années », rappellent les organisateurs.

Aussi, il n'aura échappé à personne qu'« en Afrique, les outils numériques sont devenus d'importants facilitateurs et accélérateurs qui optimisent la productivité » et que « la numérisation est le catalyseur pour desservir toutes les activités sectorielles », comme le fait bien rappeler la ministre de l'Economie digitale et de la Communication du Bénin, Aurélie Adam Soule Zoumarou. Autant dire que « participer activement à Gitex Africa est une belle opportunité pour les leaders de l'écosystème numérique de contribuer à dynamiser l'économie africaine ».

Gitex Africa Morocco offre l'occasion de connecter « les leaders technologiques, les gouvernements, les startups, les investisseurs et les pôles d'innovation mondiaux pour accélérer, collaborer et explorer », assurent-ils.

Découvrir les dernières tendances et opportunités dans l'industrie de la technologie

En plus d'offrir l'opportunité d'explorer la vitrine mondiale interactive des innovations et des dernières technologies, l'édition 2023 propose aussi des conférences axées sur les résultats. Elle invite en outre à assister à des lancements de produits et à se connecter avec des leaders de l'industrie dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'informatique, de la cybersécurité, etc.

Evénement tech et startup phare de la technologie africaine, Gitex Africa est aussi l'occasion de rencontrer « les plus grands experts, entrepreneurs et innovateurs qui partagent leurs idées » et découvrir « les dernières tendances et opportunités dans l'industrie de la technologie ».

Ce salon offre, en effet, l'opportunité de rencontrer « les PDG et directeurs technologiques, informatiques, stratégiques et administratifs gardant une longueur d'avance sur leurs entreprises grâce à des modes de réflexion inventifs et rapides ».

Par ailleurs, il permet d'apprécier à leur juste valeur les partenariats, projets et visions technologiques que présenteront au cours de cette édition les gouvernements les plus axés sur l'avenir du monde.

Comme le souligne le ministre égyptien des Communications et de l'Information, Dr. Amr S. Talaat, «Gitex est une plateforme admirable pour rencontrer des officiels gouvernementaux d'autres pays, et échanger les points de vue et expériences sur les difficultés que nous rencontrons ».

L'événement startup le plus important et inclusif du monde en Afrique

Trois jours durant, les participants pourront se « connecter avec les influenceurs de l'univers technologique : investisseurs puissants, vice-présidents, entités familiales et accélérateurs représentant 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion ».

Notons que plusieurs grands groupes sont présents à ce grand rendez-vous, à l'instar du géant Epson qui présente à cette occasion une gamme de produits performants, spécialement conçus pour les petites entreprises et les startups.

Comme le précisent les responsables du groupe présents sur place : « Epson exposera toute une gamme de produits et de solutions adaptés aux besoins des jeunes entreprises au Gitex Africa et est fière de participer au «Supernova Pitch Competition» du Gitex Africa, en soutenant les projets gagnants grâce à des solutions technologiques Epson sur mesure ».

Au niveau de son stand, les entreprises pourront apprécier concrètement des produits offrant fiabilité, mobilité et durabilité pour les aider à gagner en productivité et en compétitivité.

Pour Ali Shabdar, directeur régional MEA-Digital Economy and Remote Work Applications, cet événement technologique est sans aucun doute « la meilleure plateforme pour créer des réseaux, comprendre les besoins du marché, parler à des collègues et clients, et planifier l'avenir ».

Pas étonnant donc que Lacina Koné, directeur général et PDG Smart Africa, attende avec « impatience un événement prometteur et perspicace où les entreprises se rencontreront et où des décisions seront prises». Surtout qu'il se tient sur « la terre de toutes les opportunités numériques ».

Alain Bouithy

Promouvoir le Maroc en tant que destination d'investissement dans le domaine du digital

Le Gitex Africa Morocco permet de promouvoir le Royaume en tant que destination d'investissement dans le domaine du digital, avaient affirmé en octobre dernier le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, l'ADD et le Dubaï World Trade Center. C'était en octobre dernier lors de l'annonce de l'organisation parle Maroc de cette édition à Marrakech.

Ces trois institutions avaient alors expliqué que la tenue de cet événement en terre chérifienne « permet aux opérateurs phares, et notamment les géants mondiaux de l'IT, de venir sur le sol marocain découvrir les opportunités et le potentiel dont recèle le secteur numérique du Royaume ».

Cette manifestation sera également l'occasion pour l'écosystème marocain de démontrer son dynamisme et sa richesse, et de permettre aux entreprises digitales marocaines d'aller à la conquête de nouveaux marchés, notamment au niveau continental.