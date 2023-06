Togo: Investir dans les engrais pour la transformation agricole- Les engagements de la Cédéao

Les chefs d'État et ministres d'Afrique de l'Ouest ont affirmé le mercredi 31 mai 2023, leur engagement à investir dans les engrais pour la transformation agricole au cours de la table ronde de haut niveau organisée conjointement par le gouvernement togolais, la Banque mondiale, et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Rapporte alome.com. Cette rencontre régionale a valu l’adoption d'une feuille de route sur la santé des sols, approuvée par les délégations pays en présence du président Faure Essozimna Gnassingbé de la République Togolaise, du président Mohamed Bazoum de la République du Niger, et du président Umaro Sissoco Embalo de Guinée Bissau. Absent à cette rencontre, l’ivoirien Alassane Ouattara était représenté par son ministre d’Etat ministre de l’Agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. Ce dernier a durant sa prise de parole, a exposé sur les efforts de la Cote d’Ivoire dans la transformation structurante de son agriculture. Surtout les facilités fiscales pour avoir accès aux engrais à moindre coût. Nous ont rapporté les services du ministre.

Appelés à renforcer la résilience des systèmes agricoles et alimentaires, les dirigeants régionaux ont approuvé une déclaration portant sur une série d'objectifs et de mesures concrètes, à savoir : le triplement de la consommation d'engrais et le doublement de la production agricole d'ici 2035 grâce à l'adoption d'une approche intégrée de la gestion des terres et de la restauration de la santé des sols; une amélioration urgente de l'accès aux engrais minéraux et organiques pour les petits exploitants agricoles, avec un focus sur les cultures résilientes au climat afin de garantir la sécurité alimentaire des habitants de la région; l'adoption de mesures politiques visant à faciliter l'accès et l'utilisation d'engrais en éliminant les frais de douane et les taxes, en promouvant la transparence, et en développant les capacités en matière de contrôle de qualité et de traçabilité, par l'établissement du Comité ouest africain de contrôle de la qualité des engrais.

Le renforcement des systèmes de recherche et développement dans le domaine de la gestion durable des terres, y compris par l'adoption de nouvelles technologies; la promotion des investissements dans le domaine des transports, de l'expédition, et des infrastructures de stockage, ainsi que la mise en place de mécanismes de financement et de partage des risques pour les fabricants d'intrants et les distributeurs au sein de la région, avec l'appui du Groupe de la Banque mondiale (Gbm), des banques régionales d'investissement et de développement (Bidc, Boad), des banques africaines (Bad) et Afreximbank. Sans oublier le renforcement de la collaboration régionale pour améliorer la production, l'achat et la distribution des engrais organiques et minéraux dans l'espace communautaire par l'opérationnalisation du Mécanisme africain de financement du développement des engrais, en font marque des objectifs de cette feuille de route.

Le président de la Cédéao, Omar Alleu Touray s'est exprimé à l’occasion sur l’importance de cette union des idées pour l’essor du secteur agricole. « A travers l'adoption d'une feuille de route commune, les pays de la Cédéao s'engagent à améliorer l'accès aux engrais minéraux et organiques des petits producteurs et productrices agricoles, en mettant l'accent sur les cultures assurant la sécurité et la souveraineté alimentaires des populations et la mise en œuvre des actions prioritaires ».

Pour rappel, ce sont plusieurs dirigeants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cabo Verde, de Côte d'ivoire, de Gambie, du Ghana, de Guinée, de Guinée-Bissau, du Liberia, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, du Sénégal, de Sierra Leone, du Tchad et du Togo pour prendre part à cette rencontre régionale.