Maroc: Appel à Marrakech à la mise en place de stratégies inclusives pour les jeunes (Forum)

Marrakech — Des députés parlementaires et experts en matière d'intégration des jeunes ont appelé, mercredi à Marrakech, à l'élaboration de stratégies et de politiques publiques inclusives pour les jeunes à même d'autonomiser et de renforcer la position de cette catégorie dans la société, en tant qu'élément actif ouvert sur le monde et en phase avec ses transformations.

Intervenant dans un panel sous le thème "sensibilisation et mobilisation pour des politiques publiques inclusives des jeunes", dans le cadre du 1er Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, les participants ont appelé les politiques à développer une vision inclusive et une perception holistique des priorités des jeunes et de leurs préoccupations présentes et futures, à rompre avec des politiques de jeunesse dispersées et fragmentées entre les secteurs et à définir les obligations des États envers cette catégorie.

Le secrétaire général de la jeunesse de l'Union socialiste des forces populaires, Fadi Oukili Asraoui, a souligné, à cet égard, l'importance de politiques publiques inclusives et appropriées pour la jeunesse, comme l'une des priorités qui nécessitent un large consensus et une vision à long terme, jugeant nécessaire d'impliquer activement les jeunes dans l'élaboration de ces politiques.

Il a également plaidé pour la mise en oeuvre d'une stratégie nationale inclusive qui fournit le cadre général de la prise en charge des jeunes et offre les conditions appropriées afin de développer leurs capacités, pour une participation à la vie publique et une construction économique, sociale, politique et culturelle de la société et pour l'émergence d'une jeunesse imprégnée des valeurs nationales et militante pour la consolidation de la paix.

Pour sa part, Diego Bazan Calderon, député péruvien, a noté la faible participation des jeunes à la vie politique dans son pays et l'absence de programmes de formation et de qualification des jeunes au niveau des partis politiques.

Il a souligné, à cet égard, l'importance de l'intégration des jeunes et de leur participation à l'action politique, faisant observer le lancement d'une initiative au cours de la législature actuelle visant à permettre aux jeunes diplômés d'effectuer des stages au parlement afin de d'acquérir des connaissances et des compétences liées à l'action politique, outre le parlement des jeunes auxquels participent des centaines de jeunes qui ont la possibilité d'exercer le travail parlementaire pendant une année complète et de se former pour devenir les politiciens de demain.

De son côté, le député hondurien Gonzalez Martín Mario Alberto a mis en lumière le phénomène de la migration des jeunes du Honduras en raison du manque d'opportunités et de la marginalisation de cette catégorie par les politiques publiques, et le taux de pauvreté élevé qui touche particulièrement les jeunes.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le gouvernement a lancé un certain nombre d'initiatives visant à réduire le phénomène de la migration des jeunes au niveau local et régional, à travers l'octroi de bourses de solidarité à la population et de prêts sans intérêt aux jeunes, tout en accordant plus d'attention aux espaces sportifs publics à la disposition des jeunes en vue d'améliorer leur situation.

Le Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, organisé pendant trois jours par le Groupe socialiste-opposition ittihadya à la Chambre des représentants, en partenariat avec la Jeunesse ittihadya et le réseau "MENA-Latina", sous le thème "contribution des jeunes parlementaires à la promotion de politiques publiques progressistes et équitables", vise à encourager les jeunes parlementaires à se concerter et analyser les questions d'actualité et proposer des solutions novatrices et efficaces, en faisant valoir leurs aptitudes à utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser d'autres acteurs à des causes importantes, notamment celles liées à la justice sociale, l'environnement et l'égalité des sexes. Ils peuvent prendre le leadership sur ces questions avec de nouvelles perspectives, de nouvelles approches et de nouveaux outils, tout en développant des partenariats internationaux.

Cet événement a également pour ambition de permettre aux jeunes parlementaires, qui sont à leur premier mandat parlementaire, de s'ouvrir sur des perspectives internationales, de s'inspirer et d'inspirer leurs homologues de toutes les régions du monde. Il offre ainsi une opportunité de réseautage et de coopération sur les différentes questions et thématiques de préoccupations des socialistes et sociaux-démocrates dans le monde.