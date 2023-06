Afrique: Le mécanisme élargi de l'UA examine la mise en oeuvre de la feuille de route continentale pour la résolution du conflit au Soudan

Addis Ababa le — La troisième réunion du mécanisme élargi sur la crise soudanaise a discuté aujourd'hui de la mise en oeuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour la résolution du conflit au Soudan.

Au cours de la séance d'ouverture, le directeur de la direction de la gestion des conflits, des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine, Sarjoh Bah, a déclaré que l'UA avait travaillé sur un certain nombre de questions depuis la dernière réunion, qui s'est tenue le 2 mai 2023.

Elle a organisé deux réunions sur le mécanisme trilatéral afin de convenir de la marche à suivre, et a également tenu une réunion de toutes les organisations humanitaires travaillant au Soudan pour discuter de la manière de coopérer, a-t-il ajouté.

"Cette troisième réunion du mécanisme élargi est le premier engagement que nous prenons après la réunion au sommet du CPS qui a eu lieu samedi, afin de partager les résultats de la réunion et de discuter de la voie à suivre", a déclaré le directeur.

Mme Bah a également déclaré que l'UA entamait une tournée des capitales régionales afin d'exprimer ses préoccupations concernant la crise au Soudan et l'impact potentiel sur les États voisins et le continent dans son ensemble si les combats ne sont pas arrêtés immédiatement et si un processus politique inclusif n'est pas autorisé à démarrer.

Lors de la dernière réunion, il a été convenu que l'UA se concerterait pour mettre en place un groupe restreint qui guiderait les travaux de la communauté internationale dans la résolution de la crise soudanaise.

Le directeur a déclaré que l'UA était désormais prête à réunir le groupe restreint au cours de la semaine prochaine.

"Dans le même temps, nous devons commencer à planifier et à préparer les négociations inclusives sur un processus politique qui s'attaquerait aux causes immédiates et à long terme de la crise soudanaise.

Si les désaccords sur la réforme du secteur de la sécurité ont été le déclencheur immédiat du conflit, le Soudan et les Soudanais doivent s'attaquer aux griefs systémiques qui remontent à plusieurs décennies.

L'Union africaine s'efforce de soutenir un processus politique inclusif, qui permettrait la pleine représentation des voix de tous les secteurs de la société civile et des partis politiques soudanais, a précisé Mme Bah.

Gérald Mitchell, chef adjoint du bureau de l'UNOAU et directeur des affaires politiques, a déclaré que les Nations unies approuvaient pleinement la demande faite aux parties soudanaises en conflit de reprendre sans délai un processus politique qui aboutirait à un résultat démocratique conforme aux aspirations démocratiques du peuple soudanais.

S'appuyant sur le travail accompli dans le cadre du mécanisme trilatéral, M. Mitchell a souligné que "les Nations unies restent déterminées à travailler en étroite collaboration avec l'Union africaine et d'autres acteurs pour obtenir un cessez-le-feu permanent, faciliter l'accès de l'aide humanitaire et aider les acteurs soudanais à préparer le terrain au moment opportun pour le retour à un régime démocratique civil".

La représentante permanente de l'IGAD auprès de l'Union africaine, Maureen Achieng, a déclaré que l'autorité était résolument engagée à promouvoir la paix au Soudan et dans l'ensemble de la région.

"Nous sommes désormais bien conscients des efforts déployés par les États membres de l'IGAD, l'Union africaine et la communauté internationale dans son ensemble pour faire face à la situation au Soudan et amener les parties belligérantes à la table des négociations.