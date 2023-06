Afrique de l'Est: Les Comores souhaitent renforcer leurs relations diplomatiques avec l'Éthiopie, Azali Assoumani

Addis Ababa le — Les Comores souhaitent renforcer leurs relations diplomatiques avec l'Éthiopie et partager les expériences de ce pays dans les domaines de l'agriculture et de la pisciculture, a déclaré le président en exercice de l'Union africaine (UA) et président de l'Union des Comores, Azali Assoumani.

Dans un entretien exclusif avec l'Agence des Nouvelles Ethiopienne (ENA), le Président en exercice de l'Union Africaine (UA) et Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a souligné que les Comores travaillent ensemble pour conclure des accords bilatéraux afin de renforcer davantage leur coopération avec l'Ethiopie.

Le président Assoumani a noté que l'Éthiopie obtient de bons résultats dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la santé et que les Comores obtiennent de bons résultats dans le domaine de la pisciculture.

Il a également expliqué que son pays souhaitait renforcer et consolider le partenariat dans ces domaines de coopération.

"Nous savons que l'Éthiopie n'a pas de mer, nous pouvons donc échanger du poisson et d'autres produits. Nous pouvons donc faire un très bon travail en termes d'échanges commerciaux et aussi en termes d'éducation, de santé et d'échanges agricoles, l'Éthiopie a une très bonne expérience de ce côté, de sorte que la coopération bilatérale entre l'Éthiopie et les Comores peut être renforcée dans ces domaines.

Azali Assoumani a souligné que les Comores souhaitent également consolider la coopération avec l'Éthiopie dans le domaine du commerce d'importation et d'exportation et partager leur expérience.

"Parce que les Comores sont un pays colonisé, au lieu d'importer ce dont nous avons besoin des autres pays africains, les colonisateurs nous ont isolés et ont fait de nous un pays dépendant. L'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. Elle fait ce qu'elle veut sans dépendre de personne.

C'est pourquoi l'Éthiopie peut être un exemple pour tous les pays africains. Les Comores peuvent être efficaces si nous travaillons avec l'Éthiopie et d'autres pays africains dans les procédures d'import-export.

Le président a indiqué qu'il avait discuté avec le premier ministre Abiy Ahmed de questions d'intérêt bilatéral, régional et multilatéral.

"Nous avons discuté avec le premier ministre des domaines ciblés et nous allons procéder étape par étape pour établir des échanges.

Azali a mentionné la visite du vice-premier ministre Demeke Mekonon aux Comores et a déclaré que cette visite avait été fructueuse.

Les départements juridiques et politiques des ministères comoriens et éthiopiens se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont travaillé sur le document pour travailler ensemble, a-t-il ajouté.

Selon le président, en 2014, les Comores et l'Éthiopie ont signé un accord général, signé par les deux ministères des affaires étrangères à l'époque.