Afrique de l'Est: Dieu est là malgré la souffrance - Les gens ne doivent pas perdre espoir

Khartoum — L'armée soudanaise a suspendu les négociations, sous l'égide des Etats-Unis et de l'Arabie Saoudite, d'une trêve qui aurait dû permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays où la famine menace, accusant les paramilitaires de ne pas respecter leurs engagements. "L'armée est prête à se battre jusqu'à la victoire", a déclaré le général Bourhane, lors d'une visite à ses hommes à Khartoum.

"L'Eglise doit donner un message d'espérance aux gens en leur montrant qu'il y a un Dieu malgré les souffrances", a déclaré Soeur Teresia Wamuyu Wachira, co-présidente du mouvement catholique Pax Christi International. La religieuse a évoqué les combats sanglants qui ont éclaté au Soudan et qui font souffrir des milliers de personnes, en particulier des femmes et des enfants, et ont un impact dévastateur sur les populations civiles.

"Nous devons montrer notre soutien en tendant la main aux personnes touchées. L'Église doit se faire entendre dans cette situation particulière", a déclaré Soeur Wamuyu.

En effet, il n'y a pas de trêve", rapporte la presse locale, "et la situation de la population civile est dramatique. Les organismes des Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire et l'impossibilité de distribuer l'aide alimentaire, opérations empêchées par les bombardements incessants des uns et des autres. La guerre n'a rien à voir avec le peuple soudanais et l'Église "doit être avec le peuple et l'Église internationale doit parler en son nom", a déclaré Soeur Teresia.

Il s'agit d'un combat entre factions militaires. Les civils n'ont aucun intérêt dans cette guerre, c'est juste une situation qui leur a été imposée par les factions militaires avec de nombreuses déductions de la part de la communauté internationale". En tant que membres de Pax Christi, les Wamuyu ont confirmé l'intérêt de l'organisation à engager les communautés internationales à lutter contre la violence et à contribuer à alléger les souffrances du peuple soudanais.

Le Soudan était déjà l'un des pays les plus pauvres du monde avant la guerre. Un habitant sur trois souffrait de la faim, les longues coupures d'électricité étaient à l'ordre du jour et le système de santé était au bord de l'effondrement.