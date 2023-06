Angola: La SADC débat des stratégies de communication 2020-2030

Luanda — L'Angola participe depuis mercredi, à l'atelier consultatif régional pour le développement de la stratégie de communication, de sensibilisation et de visibilité de la SADC pour la période 2020-2023, qui a lieu, à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Lors de la réunion, qui se termine ce jeudi, chaque pays membre de l'organisation s'efforce, entre autres, d'évaluer les stratégies utilisées pour communiquer les actions et les projets de la SADC.

Il va également faire connaître sa marque, renforcer et définir de nouvelles stratégies et des mécanismes de communication, de sensibilisation et de visibilité, capables d'aider à faire connaître plus et mieux la marque SADC, ainsi qu'à promouvoir et à valoriser les actions, les projets et programmes développés par l'organisation.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier, la cheffe de la division de Communication et visibilité de la SADC, Barbara Lopi, a dit que les stratégies, les techniques et les tactiques de communication à adopter par la communauté devraient prendre en compte que 70% des citoyens des pays membres sont jeunes, présentant des caractéristiques très particulières en termes de comportement de consommation, d'implication sociale et de partage de l'information.

"Nous devons également toucher les citoyens qui vivent dans des zones difficiles d'accès et aiguiser l'esprit d'innovation dans la manière dont nous devons travailler pour atteindre tous les publics de la SADC", a déclaré la responsable.

Elle a rappelé que l'Angola devrait assumer, en août prochain, la présidence tournante de la SADC et, pour cette raison, il s'est engagé à finaliser la politique de communication et de visibilité de l'organisation pour l'année 2023-2024, qui devrait être alignée sur la stratégie de communication, sensibilisation et visibilité de la SADC pour la période 2020 - 2030.

Lors de la réunion, l'Angola est représenté par le directeur national de l'information et de la communication institutionnelle, João Demba, et par un technicien de la Direction nationale de l'information et de la communication institutionnelle, Agilio Gomes.