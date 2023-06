Angola: De nouvelles zones minières « crient » pour la construction de routes d'accès

Luanda — La rareté et la dégradation de certaines routes d'accès aux nouvelles zones minières en Angola figurent sur la liste des préoccupations des nouveaux opérateurs miniers, qui entendent étendre leurs investissements dans ce secteur, a estimé le directeur général de Bumbar Mining, Sebastião Panzo.

Selon le responsable de l'entreprise qui promeut les événements miniers en Angola, la construction de nouvelles infrastructures routières dans les zones minières est l'un des facteurs fondamentaux pour motiver les investisseurs, en plus de faciliter la mobilité des moyens de travail.

S'adressant à la presse, à la fin de la 2ème édition du Forum-Exposition des Entreprises Minières, qui s'est tenu les 30 et 31 mai à Luanda, il a souligné que les nouvelles multinationales intéressées par l'exploration de divers minéraux dans le pays se rendent dans des zones de plus en plus éloignées des centres urbains, ce qui nécessite la construction de routes et l'amélioration des routes existantes.

Pour cela, a-t-il avancé, il faut une conjugaison des efforts entre les différents secteurs, en mettant l'accent sur le secteur de la construction, en vue de minimiser la « souffrance » des investisseurs.

Parallèlement, Sebastião Panzo a également souligné le manque d'informations sur les mécanismes d'obtention de financements internes et externes pour investir dans l'exploitation minière, comme une autre difficulté à laquelle les opérateurs sont confrontés.

Il a ajouté que la formation des potentiels entrepreneurs miniers angolais, qui doivent avoir des connaissances techniques et professionnelles et maîtriser la législation du secteur, fait également partie des défis de l'activité minière.

Une autre difficulté présentée par les participants au forum était le manque d'infrastructures de télécommunications dans les zones minières, un fait qui a rendu difficile la communication entre les professionnels et leurs familles.

En ce qui concerne cette lacune, la technicienne du département d'ingénierie d'Angola Telecom, Isabel Tomás, a appelé les entreprises du Minas Gerais à suivre la dynamique de la révolution des nouvelles technologies, avec la sous-traitance de services de télécommunication, en vue de garantir la sécurité des opérateurs.

"Il est nécessaire que les entreprises expriment, auprès des fournisseurs, leur intérêt à disposer de services de télécommunication dans les zones d'exploitation, afin qu'ensemble elles puissent concevoir des solutions qui facilitent et assurent les communications entre les professionnels et leurs familles, dans une optique de sauvegarde de la vie humaine", a-t-il souligné.

Malgré les défis signalés par les investisseurs, le consultant du ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Mankenda Ambroise, a appelé les hommes d'affaires à explorer les opportunités commerciales existantes en Angola, en mettant l'accent sur les minéraux critiques (chrome, cobalt, cuivre, graphite, fer , plomb, lithium, manganèse, nickel et argent).

Il a rappelé que l'Angola possède d'importants gisements de minéraux critiques, étant connus actuellement 36 des 51 minéraux considérés comme les plus critiques au monde.

Il a souligné que l'exploitation de ces minéraux apportera un avantage supplémentaire, car ils sont essentiellement neutres en carbone, contribuant à la production d'énergie propre, en plus d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de la 2e édition du Mining Business Forum -Exposition, Mankenda Ambroise a souligné qu'"il n'y aura pas de transition énergétique équitable des sources fossiles vers une énergie propre, sans minéraux critiques", un fait qui devrait motiver les investisseurs à investir dans cette activité, en vue de construire une base industrielle durable et pérenne pour les nouvelles générations.

Avec la participation de près de 800 personnes, dont des hommes d'affaires, des étudiants, des universitaires et des membres du gouvernement, l'événement visait à rapprocher d'autres secteurs du domaine minier, à créer une plus grande interaction entre les entreprises et à découvrir de nouvelles opportunités d'affaires.

Selon le promoteur du forum, l'événement a été fructueux, car il a permis le partage des connaissances sur le contenu géologique, le système de réglementation du secteur minier et a indiqué certaines solutions pour obtenir du financement.

Pour Sebastião Panzo, l'événement a également permis de comprendre la possibilité de créer d'autres opportunités commerciales pour soutenir cette activité, à travers la mise en oeuvre de projets dans le domaine du transport et de la logistique, ainsi que des télécommunications.

Parallèlement au forum, une exposition a également eu lieu, avec 23 exposants de la chaîne de valeur minière, ainsi que des rencontres d'affaires entre entrepreneurs.

Au cours des deux jours de forum, les participants ont réfléchi sur les thèmes « La vision de la banque et de la Bodiva et leur degré d'intervention dans les minerais critiques », « Les produits d'assurance basés sur les minerais stratégiques », « Le marché aval et les minerais critiques », « Le secteur des transports au service de l'industrie minière », entre autres.