Angola: Le Gouvernement prévoit de mobiliser des ressources pour l'économie verte

Luanda — Le Gouvernement entend mobiliser des ressources internationales et nationales pour dynamiser l'économie verte du pays, a assuré, mercredi, à Luanda, le directeur général de l'Unité de gestion de la dette du ministère des Finances, Dorivaldo Teixeira.

S'exprimant lors du forum sur les défis de la gouvernance sociale et environnementale dans le secteur financier angolais, il a souligné que les conditions pour l'émission de financements durables ont été créées.

« Nous avons les conditions créées et nous comprenons les modalités de financement et l'appétit de ceux qui vont nous financer. Dans le contexte actuel, les marchés financiers ne sont pas très stables et nous n'y échappons pas non plus », a-t-il souligné.

Dorivaldo Teixeira indiqué qu'il existe des initiatives développées par l'État lui-même, en termes de financement et d'investissement public, en mettant l'accent sur la composante de financement social, environnemental et de gouvernance.

« Notre cadre opérationnel a été récemment approuvé par le Conseil des ministres et est déjà publié dans le journal officiel. C'est un guide qui démontre les démarches que l'Etat devra entreprendre pour garantir le financement d'initiatives qui respectent ces principes », a-t-il expliqué.

Selon lui, ce cadre opérationnel respecte déjà les principes verts des organisations internationales, étant formaté dans une vision d'un projet d'Etat.

Il a assuré que, dans le volet vert, les objectifs sont bien définis, avec des projets "d'énergies renouvelables, d'utilisation durable de l'eau et de protection de l'environnement, et en ce qui concerne le volet social, nous avons l'éducation, la santé, l'autonomisation de la population vulnérable", ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes ».

L'économie verte est une économie qui cherche à réduire les risques environnementaux et la rareté écologique, visant un développement durable, sans dégradation de l'environnement.

Le concept d'économie verte a été formulé pour tenter de montrer que développement durable et développement économique ne sont pas antinomiques et qu'ils peuvent devenir complémentaires.