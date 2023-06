Angola: La mise en oeuvre des politiques publiques passe par l'amélioration des routes - Député

Dirico (Angola) — La mise en oeuvre des politiques publiques, qui visent le bien-être de la population de Cuando Cubango, implique l'amélioration des routes d'accès, a reconnu ce jeudi, dans la municipalité de Dirico, le député siège parlementaire du MPLA João António Lineha.

Le parlementaire a fait cette déclaration à l'issue d'une visite de vérification des travaux en cours du Plan d'Intervention dans les Municipalités (PIIM) et du Programme Intégré de Développement Local et de Lutte contre la Pauvreté dans cette circonscription située à plus de 700 kilomètres de la ville de Menongue, capitale de Cuando Cubango.

Il a déclaré qu'avec une route en bon état, les travaux seront effectués avec une plus grande qualité et rapidité et que le gouvernement a en tête la construction de la route, à moyen et court terme, afin d'atteindre le niveau de développement souhaité.

Egalement coordinateur des députés du cycle électoral de Cuando Cubango, João António Lineha a exhorté les hommes d'affaires à continuer à développer un travail avec responsabilité et engagement, assurant que le gouvernement a élaboré un programme qui prévoit la réhabilitation et la construction de routes d'accès pour améliorer le mouvement des personnes et des actifs entre les municipalités.

Le parlementaire a fait une visite guidée des travaux de construction du centre de santé, d'une capacité de 30 lits, budgétisé à plus de 800 millions de kwanzas, ainsi que d'une morgue à neuf tiroirs, budgétisée à plus de 117 millions de kwanzas.

Le centre pour enfants a également été revu, avec des coûts de plus de 200 millions de kwanzas.

Il a également visité les travaux de construction du siège administratif de Dirico, le palais de l'administration, ainsi que trois fontaines, dont l'achèvement physique est d'environ 40 %.