Angola: Le bureau politique du MPLA appelle à la défense des droits des enfants

Luanda — Le Bureau politique du MPLA lance un appel à l'ensemble de la société angolaise pour la nécessité d'accroître la conscience collective de solidarité et de défense des droits de l'enfant, dans le cadre des 11 principes consacrés internationalement.

Dans une déclaration sur le 1er juin, Journée mondiale de l'enfant, envoyée ce jeudi à l'ANGOP, le MPLA réitère son engagement en faveur de la protection et du développement intégral des enfants, consacré par la Constitution, en promouvant des mesures politiques adaptées au contexte socio-économique, conformément au Programme de gouvernance pour la période quinquennale 2022-2027.

Dans cet esprit, la vision du parti est que la famille, en tant que première sauvegarde, soit de plus en plus valorisée et soutenue dans la tâche d'éduquer et d'orienter l'enfant, en vue de favoriser la croissance dans un environnement harmonieux, l'acquisition des compétences nécessaires à un être humain socialement utile.

Le Bureau Politique du MPLA souhaite que l'événement, qui se célèbre dans le cadre de la Journée de l'Enfant au mois de juin, qui comprend également le 16 juin dédié à l'enfant africain, ait pour jalon le renforcement de l'esprit de reconnaissance que chaque enfant, quelle que soit sa race, sa couleur, sa religion, son origine sociale, a droit à l'affection, à l'amour, à la compréhension et à une alimentation adéquate.

Il a également droit aux soins médicaux, à l'éducation gratuite, à la protection contre toute forme d'exploitation et à grandir dans un climat de Paix, de Fraternité, de Sécurité et de Prospérité.

Au nom de ses militants, sympathisants et amis en particulier et de tout le peuple angolais en général, le MPLA exprime sa solidarité avec tous les enfants du monde, empêchés de célébrer la date de manière euphorique, en raison de leur soumission à un climat de l'instabilité et les diverses privations résultant des conflits armés qui, malheureusement, se déroulent dans diverses régions, causant la mort de milliers de personnes sans défense.

Le MPLA espère que la célébration de la date offrira à chaque personne adulte, publique et privée, un point de départ inspirant pour défendre, promouvoir et renforcer les droits des enfants, se traduisant par des dialogues et des actions qui construisent un monde meilleur pour les enfants angolais.