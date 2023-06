Togo: La municipalité de Golfe 1 en avocat du respect de la tradition de Feu Eyadéma

Comme c'est le cas depuis qu'il est arrivé aux affaires à la tête de la Mairie de la commune, le Conseil municipal de Golfe 1 a sacrifié une fois encore à la tradition vielle de 46 ans, qui est celle de planter un arbre au moins le 1er Juin de chaque année.

Ce jeudi, le 1er Adjoint au Maire de cette commune, Fofo Koffi Boko, et d'autres élus locaux ont mis en terre des plants au bord de la voie du petit contournement, à l'espace public d'Adidomé, une des localités de cette commune de Lomé.

Au cours de cette activité, a indiqué M. Boko, « c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est le 1er juin 1977 que le chef de l'Etat Gnassingbé Eyadéma l'a initié, et nous avons maintenu la tradition ». Et pour justifier un tel acte répété chaque année par la Mairie de la commune de Golfe 1, il a convoqué un proverbe indien selon lequel, « celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile ». Et de poursuivre, « l'arbre donnera des fruits à ceux qui naitront. Cette habitude s'est ancrée dans notre tradition. C'est devenu la seconde nature des Togolais. Nous allons lutter contre l'avancée du désert, il y aura l'abondance de pluie ».

Entre autres espèces d'arbres plantés, il est à noter qu' « il y a les espèces médicinales parmi ces espèces, avec la pharmacopée aujourd'hui, nous allons tirer un grand profit dans Golfe 1 », a signifié, le premier collaborateur du Maire principal, Joseph Gomado.

S'il a insisté sur le suivi à travers l'arrosage et l'entretien afin que ces arbres puissent grandir et servir aux populations, il n'a pas manqué de manifester également son désaccord avec certains qui s'érigent en prédateurs, déterrant les arbres plantés pour les replanter chez eux. A tout ce beau monde, il a formulé l'invitation de passer à la mairie pour formuler leur demande et avoir des jeunes plants à mettre en terre chez eux.