Ile Maurice: Élections des Maires - Désignations sans surprise ni opposants

Port-Louis: unanimité pour Issoop Nujuraully et Aurélie Dookhee en l'absence du PMSD

Il n'est pas passé par une élection car les conseillers de la municipalité de Port-Louis ont été unanimes pour qu'Issoop Nujuraully soit leur nouveau lord-maire pour les deux prochaines années. Il en est de même pour Aurélie Francesca Christabelle Dookhee, qui devient l'adjointe au lord-maire.

La cérémonie de passation de collier du lord-maire s'est déroulée hier matin, en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, des ministres Joe Lesjongard, Anwar Husnoo, du leader du Muvman Liberater (ML), Ivan Collendavelloo, ainsi que de plusieurs autres parlementaires du Mouvement socialiste militant (MSM) et du ML. Le MSM et le ML comptent 22 conseillers au sein de la municipalité de Port-Louis.

Comme prévu, les dix conseillers du Parti mauricien social-démocrate ont boycotté cette séance. Le nouveau lord-maire, après avoir félicité le Premier ministre, d'autres ministres et les conseillers municipaux, a rappelé qu'il vient d'une famille modeste, son père étant un marchand de lait et sa mère une femme au foyer. Il a indiqué qu'il poursuivra le bon travail entrepris par ses prédécesseurs et par les conseillers.

Beau-Bassin-Rose-Hill: l'élection du tandem Mootoo-Caroopen et Choolun confirmée

C'est sans surprise que Rajeneedavee Mootoo-Caroopen et Jai Krishna Choolun ont été élus respectivement maire et adjoint au maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, car ils n'avaient pas d'adversaires. L'état-major du MSM, en consultation avec le ML, avait choisi de nommer ces deux conseillers. D'ailleurs, ils sont venus en force à la salle du conseil des villes soeurs, hier. La députée Dorine Chukowry, toute vêtue d'orange, a été la première à faire son entrée dans les locaux de la mairie. Elle a été rejointe par Joe Lesjongard, Maneesh Gobin, Ivan Collendavelloo, Anwar Husnoo, Ismael Rawoo, Fazila Jeeha-Daureeawoo et Tania Diolle.

Les conseillers du Parti mauricien social-démocrate n'étaient, eux, pas présents. À l'extérieur, plus particulièrement en face du Plaza, plusieurs unités de la police veillaient au grain, dont au moins trois unités de la Special Support Unit. Des membres de Linion Pep Morisien avaient planifié une manifestation pour contester l'élection du jour, mais toute tentative de regroupement a été repoussée. Rajeneedavee Mootoo-Caroopen est un membre du MSM et a été inscrite sur la reserved list lors des élections municipales de 2015.

Elle a été nommée conseillère de Beau-Bassin-Rose-Hill en 2021 après la démission d'une élue. D'où la réticence de certains de ses pairs de la choisir comme maire, jugeant qu'elle n'a pas été élue. Peu après son élection, elle a annoncé qu'elle travaillera dans la continuité. «Je suis consciente de ma grande responsabilité. Les défis sont grands, mais ils ne sont pas impossibles à relever.»

Pour sa part, Jai Krishna Choolun a été adjoint au maire de 2013 à 2014. Issu d'une famille proche du Mouvement militant mauricien, il est désormais membre du ML. «Nous avons fait 60 kilomètres de drains. Il nous reste encore beaucoup à faire. Nous projetons de terminer le Plaza avant la fin de notre mandat», a-t-il promis.

Curepipe: Devika Pabaroo veut la baguette magique de Pravind Jugnauth

C'est avec émotion que la maire Devika Pabaroo a pris hier les rênes de la ville lumière. Elle succède à Hans Margueritte, qui a eu un mandat long de six ans. La maire sait que la tâche qui l'attend ne sera pas de tout repos, mais elle prône la continuité. Elle pourra compter sur le soutien de son adjoint, Samy Chellen, qui rempile pour un second mandat à ce poste.

Avant le début de la cérémonie, les collaborateurs de Devika Pabaroo se sont gentiment moqués d'elle. La raison étant son choix de porter un sari orange. Elle a continué à garder le sourire malgré tout. Maintenant à la tête de la mairie de Curepipe, elle envisage de continuer les rénovations déjà entamées au sein de la ville.

«Je vais donner le meilleur de moi. Notre Premier ministre a une baguette magique. Quand il fait un projet, celui-ci se réalise vite. Alors, j'espère qu'il pourra me céder cette baguette magique afin que je contribue redonner son éclat à Curepipe.» Aujourd'hui à la retraite, elle sait qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Parmi les projets qu'elle espère concrétiser, celui de la rénovation du Forum.

«J'aimerais également que l'on puisse avoir une piscine à Curepipe. J'espère que ce souhait se concrétisera. Et j'apporterai mon aide aux entrepreneures et je les aiderai à avancer dans leurs carrières.» Pour la petite histoire, son entrée, elle l'a faite dans l'arène politique depuis 1995. Son adjoint, Samy Chellen, a déclaré qu'il y a plusieurs défis à relever et qu'il répondra présent pour le faire. Plusieurs ministres et députés étaient présents dont Steven Obeegadoo, Anwar Husnoo, Maneesh Gobin, Joe Lesjongard, Ivan Collendavelloo, Ashley Ittoo, Kenny Dhunoo ou encore Toolsyraj Benydin.

Quant aux membres deLinion Pep Morisien et du Rassemblement Mauricien, ils ont sifflé tout au long de la cérémonie et ont été tenus à distance par plusieurs policiers.

Quatre-Bornes: Dooshiant Ramluckhun promet de «garder la porte ouverte» pour les habitants

Il souhaitait occuper le fauteuil. Et après deux tentatives, Dooshiant Ramluckhun est «enfin» maire de Quatre-Bornes, ayant été choisi par les conseillers de la ville des fleurs hier. Il aura comme adjointe Pamela Ayacanou.

Dooshiant Ramluckhun, membre du MSM, avait, en 2019, fait le forcing pour devenir maire, refusant même le poste d'adjoint. Il s'était ravisé par la suite, alors que le poste revenait à son collègue Nagen Mootoosamy. Après la cérémonie d'investiture hier, Dooshiant Ramluckhun a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre et a remercié les conseillers qui ont placé leur confiance en lui. «Comme maire, je garderai la porte ouverte pour que les citadins puissent venir me voir pour faire part de leurs doléances.

J'interpellerai aussi les jeunes afin qu'ils s'engagent pour la ville. Bien entendu le travail en cours va se poursuivre. Une des priorités sera de piloter la construction prochaine de l'Urban Terminal», a souligné le nouvel édile, qui était entouré de ses parents et de sa soeur. Dooshiant Ramluckhun est âgé de 39 ans. Il est le directeur du supermarché Super Unic Way, à Sodnac, qui appartient à sa famille.

Vacoas/Phoenix: Mike Mungur souhaite l'entrée en scène d'un théâtre municipal

Entrée contrôlée, sur invitation seulement. Intervention du secrétaire parlementaire privé Gilbert Bablee pour que des invités sans carton franchissent le portail gardé par les agents de police. Parmi eux, le Deputy Commissioner of Police Cholun Bhojoo.

Dans la salle du conseil, les accolades d'avant élections ne laissent planer aucun doute. C'est Mike Mungur qui a été élu maire Vacoas/Phoenix. Il était jusque-là l'adjoint au maire. Il aura pour adjointe Devianee Ramchurn. Dans l'assistance, les cadors du ML, dont Ivan Collendavelloo. Ainsi qu'Ismael Rawoo. De même que Toolsyraj Benydin. Le vice-président de la République est aussi présent. Le nouveau maire dira qu'Eddy Boissézon est son «mentor en politique».

Les ministres Anwar Husnoo, Maneesh Gobin, Joe Lesjongard sont là. La Chief Whip, Naveena Ramyad de même qu'Ashley Ittoo sont également dans la salle du conseil. Quelles sont les priorités de Mike Mungur ? Il affirme vouloir assurer la continuité par rapport à ce qui a déjà été accompli. Avec une mention pour le Vacoas Urban Terminal à venir.

Et une pensée pour la promotion des arts et la culture. «Pourquoi pas un théâtre municipal à Vacoas ?» a-t-il lancé. Sans dire comment cela pourrait s'articuler avec le théâtre Serge Constantin, qui est lui géré par le ministère des Arts et du patrimoine culturel. Entrepreneur dans la restauration, Mike Mungur est conseiller depuis 2015.

Pour sa part, Devianee Ramchurn a indiqué vouloir concentrer ses efforts pour encourager la pratique du sport chez les enfants. Sans oublier les femmes entrepreneures.

Manifestations: Linion Pep Morisien joue les trouble-fêtes

Linion Pep Morisien (LPM) s'est invité à l'élection mairale à Port-Louis, ainsi que dans toutes les autres villes, hier matin. Les membres de ce parti présents devant la mairie de Port-Louis comprenaient Mes Rama Valayden et José Moirt, de même que Jean-Claude Barbier et Raouf Khodabaccus, entre autres, et ils étaient bien décidés à se faire entendre. Alors que l'élection du nouveau lord-maire se déroulait en présence du Premier ministre, les membres de LPM n'ont pas arrêté de scander «voler !».

Ibnee Ally, un sympathisant du LPM, a attiré l'attention sur lui en venant devant la mairie avec une poubelle. Selon lui, la mairie n'assume pas son rôle correctement. «Minisipalite pa pe asim so rol. Mo pe bizin pran poubel preté pou servi.» Entretemps, Mes Valayden et Moirt devaient pousser le bouchon plus loin en pénétrant dans la cour de la mairie pour distribuer des dépliants, alors que le Premier ministre s'adressait à la presse. Une joute verbale a alors démarré entre sympathisants de LPM et du MSM. Ces derniers se sont mis à marteler «Pravind nou lerwa !» face aux sympathisants de Rama Valayden qui scandaient «Pravind voler !».

Les policiers se sont empressés de virer Me Valayden des lieux. «Pravind voler pe kokin eleksion. Ilegal seki pe arive dan sa pei la. Mo non Rama, mo pa pou kit zot.» Il a aussi dit avoir subi des menaces lorsqu'il a pénétré dans l'enceinte de la mairie. Après la capitale, les membres de LPM se sont rendus dans les autres municipalités pour donner de la voix contre le renvoi des élections municipales qu'ils jugent «illégal».