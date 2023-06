Ethiopie: Sous la direction forte et acceptable du Parti de la Prospérité, des travaux ont été réalisés - Adam Farah, Vice-Président du Parti de la Prospérité.

Addis-Abeba, le — Le vice-président du Parti de la prospérité, Adam Farah, a dévoilé qu'en raison de la direction forte et acceptable du Parti de la prospérité, on a pu réaliser des travaux qui accélèrent la construction de l'état-nation.

Il a déclaré que le parti poursuivra le travail de renforcement et de construction de la direction du parti afin que les activités politiques, sociales, économiques et diplomatiques qui ont été entamées puissent se poursuivre avec succès.

Adam Farah, vice-président du Parti de la prospérité, a fait une déclaration à l'ENA concernant les orientations fixées par le Comité exécutif du Parti de la prospérité lors de la réunion régulière de deux jours et de la réunion des membres du comité central du parti qui débutera ajourd'hui.

Il a déclaré que lors de la réunion ordinaire tenue par le comité exécutif du parti, il a passé en revue les résultats enregistrés dans les secteurs politique, économique, social et diplomatique et a défini les directives futures.

Selon lui, l'effort commencé pour résoudre les problèmes nationaux fondamentaux dans le secteur politique par le biais de la commission de consultation de manière démocratique a été évalué comme bon mentionnant que le Parti de la prospérité devrait jouer son rôle de parti afin d'avoir une discussion inclusive et d'atteindre un consensus national commun.

Le parti a créé un esprit de coopération en impliquant des partis politiques concurrents dans la structure gouvernementale, qui diffèrent par leur idéologie et leur politique, afin d'établir un système démocratique en Éthiopie.

Il a mentionné que le Comité exécutif a évalué positivement les efforts visant à établir une paix durable en menant un dialogue qui combine les méthodes modernes et traditionnelles de résolution des conflits avec ceux qui étaient engagés dans la lutte armée.

Il a déclaré que le comité exécutif a fixé une orientation pour garantir l'état de droit et le constitutionnalisme, maintenir une paix nationale complète, renforcer les institutions de justice et de sécurité et veiller à ce que tous les Éthiopiens soient en charge des vérités publiques.

Il a expliqué que le comité exécutif a vu dans la discussion qu'une économie inclusive est en train de se construire en termes d'assurer un développement équitable au cours des 10 derniers mois.

Il a déclaré qu'il y a des succès enregistrés dans le maintien d'un système économique multisectoriel ; Il a dit qu'il avait relevé les résultats observés dans la productivité du blé avec beaucoup de succès.

En Éthiopie, le mouvement Ethiopia Tamrt a obtenu des résultats encourageants en résolvant les problèmes du secteur industriel, en augmentant la productivité et en créant des liens commerciaux.

Il a indiqué qu'il a été en mesure de stimuler le secteur du tourisme dans le tableau du pays et d'autres projets, et en termes de création d'emplois, 2,4 millions d'emplois ont été créés en neuf mois et il a déclaré qu'il continuera à se renforcer.

Il a noté que le comité exécutif du parti avait ordonné que des mesures énergiques soient prises pour stabiliser l'inflation des prix, prévenir la contrebande et réduire les chaînes de marché sans valeur ajoutée entre les producteurs et les consommateurs.

Afin d'assurer la prospérité universelle en Éthiopie, des résultats encourageants ont été enregistrés dans les domaines de l'éducation, de la santé et au profit des jeunes et des femmes pour renforcer le développement social inclusif.

Il a dit qu'à l'avenir, la construction d'une génération morale et patriotique basée sur la qualité de l'éducation, la justice et l'égalité des avantages dans le domaine social se fera.

Il a mentionné que les résultats des activités diplomatiques basées sur la coopération et le bénéfice mutuel ont été atteints. Il a déclaré que les efforts commencés pour renforcer les liens économiques et les relations interpersonnelles en donnant la priorité aux pays voisins se poursuivront.