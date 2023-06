Egypte: Le pays et la France discutent de projets de coopération conjoints dans le secteur de la santé

Le ministre de la Santé et de la population, Khaled Abdel Ghaffar s'est entretenu avec l'ambassadeur de France au Caire, Marc Baretti, et la délégation de l'Agence française de développement (AFD), des projets de coopération conjoints dans le secteur de la santé.

La réunion a porté sur les projets de coopération mis en oeuvre entre le ministère et l'AFD, le suivi des indicateurs de performance et l'impact du développement sur la société égyptienne et des bénéficiaires des services fournis dans ces projets, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, Hossam Abdel Ghaffar.

M. Abdel Ghaffar a examiné avec la délégation française le projet de soutien aux centres de soins primaires et son impact sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des services de santé et sur la sensibilisation de la communauté aux problèmes de santé et à leur traitement, a-t-il ajouté.

Les deux bords ont évoqué le projet d'échange d'expériences avec des experts français dans le cadre de l'appui du gouvernement à la mise en oeuvre du projet de la couverture maladie universelle (CMU), à travers la formation et l'évaluation des gouvernorats inclus dans le projet, selon le porte-parole.

Ils ont également discuté des défis de la mise en oeuvre des projets convenus entre les deux parties, a indiqué M. Abdel Ghaffar, ajoutant que le ministre de la santé a mis l'accent sur l'importance de la coopération fructueuse avec la partie française et l'AFD en tant que partenaire pour le développement dans le secteur de la santé.