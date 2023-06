Afrique Centrale: D'Instagram au marché de l'art, comment le gabonais Yannis Davy Guibinga est devenu un photographe reconnu

Des clichés du Gabonais Yannis Davy Guibinga, 27 ans, étaient exposés du 26 au 28 mai 2023 à Johannesburg, dans le cadre de la Foire internationale d'art contemporain RMB Latitudes. Une nouvelle illustration de la notoriété grandissante de ce jeune photographe, découvert sur Instagram.

Ses photos sont exposées dans le monde entier et ont attiré l’œil du chanteur américain Chance the Rapper. La carrière du Gabonais Yannis Davy Guibinga, 27 ans, est sur la pente ascendante. Celui qui a commencé par poster ses clichés sur Instagram vend désormais son travail dans les foires internationales d'art contemporain. Une partie de ses œuvres étaient exposées à la foire d'art RMB Latitudes qui se tenait à Johannesburg.

« Mon travail est tombé sous les yeux d'une personne, et puis d'une autre... »

Quand le single « The Highs & The Lows » de Chance the Rapper est sorti en 2022, c'est une oeuvre de Yannis Davy Guibinga qui a illustré le morceau. Que de chemin parcouru depuis les posts Instagram du jeune photographe...

Le réseau social est un bon tremplin, selon l'intéressé : « Surtout pour les artistes jeunes qui n'ont pas vraiment d'autres plateformes. Ils n'ont pas vraiment d'accès, de contacts, ils ont juste Internet en fait. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Mon travail est tombé sous les yeux d'une personne, et puis d'une autre, c'est comme ça que j'ai réussi à me construire je dirais. »

Les photographies de Yannis Davy Guibinga jouent sur des couleurs très vives, et sur les contrastes qui les font ressortir. Elles mettent en lumières des mythologies africaines que le Gabonais veut rendre accessibles.

« Beaucoup de récits sur la mythologie africaine des temps précoloniaux ne sont pas vraiment connus, ne sont pas vraiment disponibles, juge-t-il. Et donc, il y a beaucoup plus rarement de références visuelles sur ces récits-là. À travers la photographie, j'essaie de m'inspirer de ces récits et de leur donner un peu une référence visuelle, mais avec un côté moderne aussi ».

« Yannis partage ses oeuvres sur Instagram depuis 2018, alors on peut voir tout ce qu'il fait »

Absent à Johannesburg, Yannis Davy Guibinga était représenté à RMB Latitudes par Imme Dattenberg-Doyle, fondatrice de la galerie londonienne Doyle Wham, spécialisée dans la photographie africaine. Sa méthode : trouver de nouveaux artistes comme le Gabonais, sur Instagram.

« C'est très facile, parce qu'ils ont toutes les oeuvres sur Instagram et c'est facile de voir comment ils travaillent depuis des années, affirme-t-elle. Par exemple, Yannis partage ses œuvres sur Instagram depuis 2018, alors on peut voir tout ce qu'il fait, et comment il se développe comme artiste.

C'est très facile avec la photographie parce que ce qu'on voit sur Instagram, c'est une image digitale, et quand on la reçoit, c'est exactement la même chose, ce n'est pas comme avec la poterie ou la peinture où il peut y avoir une différence de couleur ou de texture ».

L'artiste est désormais installé au Canada. Ce sont les œuvres de Yannis Davy Guibinga qui voyagent en Afrique, comme au Nigeria, au Maroc ou encore en Afrique du Sud.