Tunisie: Mondial U20 | Huitièmes de finale - Tunisie-Brésil (1-4) - Un score sévère...

Nos internationaux U20 ont, certes, quitté le Mondial argentin, mais avec les honneurs, en livrant une bonne prestation contre le Brésil, malgré la défaite. Le score final ne reflète pas l'abattage et l'abnégation dont ont fait preuve nos jeunes internationaux. Le but de Ghorbal a récompensé les efforts de la deuxième mi-temps. Ils n'ont pas démérité dans l'ensemble.

C'est la fin de l'aventure argentine pour nos internationaux U2O, et c'était attendu. En effet, défier les Brésiliens lors de ces huitièmes de finale du Mondial argentin constituait une mission très difficile. Les battre relevait de l'exploit, pour ne pas dire du domaine de l'impossible. C'est que l'écart des forces entre les deux sélections sautait aux yeux.

Sur le terrain, cet écart des forces s'est confirmé dès les premières minutes de la rencontre et s'est poursuivi tout au long de la période initiale. Une première mi-temps durant laquelle notre team national a subi de plein fouet le rythme de jeu imposé par la sélection brésilienne. Et à vrai dire, le flottement de notre défense a facilité davantage la mission des Brésiliens qui n'ont pas mis trop de temps pour confirmer leur suprématie. A peine une dizaine de minutes et voilà les Brésiliens qui prenaient l'avantage au score suite à une erreur de débutant de la part d'Ali Saoudi qui commit l'irréparable en pleine surface de réparation.

Sans hésitation et sans recourir à la VAR, l'arbitre du match accorda un penalty à la sélection brésilienne, transformé sans difficulté par Marcos Leonardo (11').

Une ouverture du score précoce qui allait imprégner la physionomie du match largement dominé par les Brésiliens d'autant que le flottement de notre défense a constitué le maillon faible du jeu de notre sélection, particulièrement durant la période initiale.

Par ailleurs, le deuxième but des Brésiliens allait confirmer le manque d'application de nos défenseurs, Karim El Abed notamment, pris de vitesse par Marcos Leonardo qui, après avoir dribblé sans difficulté notre défenseur, adressa un centre parfait pour Andrey Santos qui n'avait qu' à compléter le travail en logeant la balle dans les filets d'un Edris Arfaoui impuissant (31').

Six minutes plus tard, Savio, le joueur brésilien le plus dangereux sur le couloir gauche et qui a pris souvent de vitesse El Abed, a failli tripler la mise, mais son tir croisé est dévié en corner par le portier Arfaoui (37').

Vers la fin de la période initiale, les nôtres sont sortis enfin de leur réserve. Une montée qui poussa le défenseur brésilien Robert Renan à commettre une faute technique qui lui coûta sa place, puisqu'il s'est fait expulser à la 45'. Mais le tir sur coup franc direct à l'approche des 16 mètres de Chouchane est dégagé sans difficulté par le mur défensif brésilien (45'+2).

Ils se sont battus jusqu'au bout...

De retour des vestiaires après la pause mi-temps, nos jeunes ont cherché à profiter de leur supériorité numérique en jouant le tout pour le tout, n'ayant plus rien à perdre. Car s'il fallait quitter le Mondial, autant le faire avec les honneurs en sortant le grand jeu.

Par ailleurs, le sélectionneur national Montassar Louhichi a opéré deux changements à connotation offensive en faisant entrer successivement Raki Aouani et Jibirl Othman. Des changements qui allaient apporter une plus-value à l'animation offensive et le jeu est devenu beaucoup plus équilibré.

On a eu, d'ailleurs, droit à quelques jolies tentatives tunisiennes, notamment de la part de Jibril Othman dont la reprise de la tête passa légèrement au-dessus de la transversale (69').

Et il a suffi de croire en soi, pour que nos jeunes réussissent à faire trembler la défense brésilienne par le biais de l'une des cartes jouées par Montassar Louchichi. Nous avons nommé Raki Laouani, auteur d'un but blanc à la 78'. Après recours à la VAR, l'arbitre turc, Halil Meler, a estimé que Laouani a touché la balle de la main au moment de la contrôler avant de tirer. Si ce but avait été comptabilisé, le match aurait peut-être pris une autre tournure.

Dans le temps additionnel et alors que nos jeunes se battaient dans la perspective de réduire le score, un contre brésilien allait abattre leurs espoirs. Rapide, Matheus Martin enfonça le clou en triplant la mise (90'+1).

La fin du match, notamment durant ce temps additionnel, allait être fou puisque les Brésiliens allaient quadrupler la mise par le biais d'Andrey Santos (90'+10).

En dépit de ce quatrième but, un score si cher payé du reste, nos jeunes se sont battus jusqu'au bout et ils ont fini par obtenir gain de cause : après plus d'un tir repoussé en pleine surface de réparation adverse, Mahmoud Ghorbal a réussi à réduire le score (90'+13).

Perdre par quatre buts à un alors qu'ils ont livré une belle prestation, en seconde mi-temps notamment, c'était cher payé pour nos internationaux U20 qui quittent le Mondial argentin la tête haute.

Lors de cette rencontre, le sélectionneur national U20, Montassar Louhichi, a aligné la formation suivante : Arfaoui, Ghorbal, Bouchniba, Saoudi, El Abed, Chouchane (Snana 85'), Derbali, Dridi (Othman 69'), Dhaoui, Yacoub (Aouani 61') et El Djebali.