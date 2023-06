Sénégal: Lancement officiel du dialogue national - Macky Sall dégage les grands axes

Le chef de l'Etat Macky Sall a donné hier, mercredi 31 mai, le top de départ de son troisième dialogue national après celui de 2017 et 2019. Lors de la cérémonie de lancement qui a réuni plusieurs personnalités issues de divers segments de la vie nationale sans les représentants de la plateforme F24 et de la coalition Yewwi Askan wi, le chef de l'Etat a donné les grands axes de ce dialogue.

La balle est désormais dans le camp des responsables des différentes commissions du dialogue national. Le chef de l'Etat Macky Sall a procédé hier, mercredi 31 mai, au lancement officiel du dialogue national qu'il avait appelé dans son message à la nation, à l'occasion de la Fête de l'indépendance, et réitéré en marge de la prière de Korité. Tenue à la salle des banquets du Palais de la République, cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités issues de divers segments de la vie nationale, toutefois sans les représentants de la plateforme F24 et de la coalition Yewwi Askan wi.

Dans son discours d'ouverture de cette cérémonie de lancement, le président Macky Sall, rappelant son attachement au dialogue, a donné les grands axes de ce rendez-vous en recommandant notamment aux acteurs de mener ces concertations « de façon à consolider nos acquis démocratiques par de nouveaux consensus sur le Code électoral, le processus électoral et les droits civiques et politiques».

Loin de s'en tenir là, le chef de l'Etat a également exprimé son souhait que ce dialogue « soit inclusif, en intégrant aux blocs composés de la majorité présidentielle, de l'opposition et des non-alignés, les représentants des guides religieux et coutumiers, ainsi que ceux de la société civile ». « C'est une grande cause, plus grande que chacun de nous, parce qu'elle est nationale, qu'elle nous engage toutes et tous, et fait de chacun de nous un acteur indispensable de notre réussite collective », a lancé le chef de l'Etat à l'endroit de ses hôtes.

Par ailleurs, rassurant que le gouvernement « prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser une élection paisible, démocratique, libre et transparente, comme notre pays sait si bien le faire, y compris en janvier et juillet 2022, le chef de l'Etat a préconisé la reconduction des mêmes commissions que celles mises en place lors du dernier dialogue national de 2019. Il s'agit entre autres de la commission politique, économique et sociale, cadre de vie et environnement, paix et sécurité, ressources naturelles, bonne gouvernance et lutte contre la corruption, administration, décentralisation et territorialisation des politiques publiques et la Commission de synthèse.