Sénégal: Mercato - Clap de fin pour Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy !

Le dernier acte du championnat de la Premier League, joué ce samedi avec le sacre de Manchester pourrait être la fin du bail d'Edouard Mendy et Kalidou Koulibally en Angleterre.

Pour lancer sa nouvelle ère, Chelsea prévoit de se redéployer cet été. Ainsi, si on l'en croit aux médias anglais, les deux internationaux sénégalais devraient faire leurs valises et quitter les Blues lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy pourraient vivre leurs derniers moments avec Chelsea. Les portes d'un départ lors de ce mercato estival se sont encore grandement ouvertes pour les deux internationaux sénégalais après une saison jugée mitigée avec en prime une non qualification pour la Ligue des Champions et à l'Europa League. Daily Mail, rapporte que le club londonien qui possède une multitude de joueurs, souhaite désormais alléger ses dépenses excessives en dégraissant son effectif en mettant cet été plusieurs joueurs sur le marché des transferts. Installé officiellement ce lundi comme nouvel entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino a confirmé cette option et a même dressé une liste de quinze joueurs sur qui il ne s'opposerait pas à un départ. Dans celle-ci, on y retrouve Edouard Mendy.

En plus du désamour avec le public de Stamford Bridge et la perte de sa place de titulaire, le portier sénégalais aurait aussi refusé une prolongation de contrat en début de saison pour un salaire jugé bas. Considéré comme l'un des gros transferts de l'été 2022, son compatriote Kalidou Koulibaly figure également dans la liste des départs. Arrivé en début de saison avec un gros salaire, le défenseur sénégalais a disputé cette saison avec Chelsea 31 matchs toutes compétitions confondues et compte 2 buts et 1 passe décisive.

Selon les médias britanniques, le capitaine des Lions n'aura toutefois pas convaincu lors de cette première saison à Londres. Si bien que le club est disposé à le prêter pour économiser. Le capitaine des Lions a déclaré n'être pas satisfait du sort qui lui a été réservé au cours de la saison par les entraineurs qui se sont succédé sur le banc des blues. Au point qu'un retour en Italie ait été fortement envisagé lors de ses dernières semaines.