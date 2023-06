Sénégal: Arrestation de l'étudiant Midou Karamba, membre de Pastef - Ses camarades sont descendus dans la rue pour exiger sa libération

Des échauffourées ont éclaté hier, mercredi 31 mai 2023 à l'Université-Cheikh-Anta-Diop (Ucad) de Dakar. Les étudiants ont barré l'avenue Cheikh-Anta-Diop et fait face aux forces de l'ordre, pour exiger la libération de leur camarade Midou Karamba, arrêté et gardé à vue depuis la soirée du mardi 30 mai dernier, à la fin de l'émission «Balance», à laquelle, il été invité.

La situation a été très tendue hier, mercredi 31 mai 2023 à l'Université-Cheikh-Anta-Diop de Dakar. La devanture du temple du savoir a été le théâtre d'échanges de tirs de grenades lacrymogènes et de jets de pierres où Etudiants et forces de l'ordre se sont affrontés du matin jusqu'à l'après-midi. Les pensionnaires de l'Ucad ont barré l'avenue Cheikh-Anta-Diop pour disent-ils, exiger la libération de Midou Karamaba, du nom de l'étudiant membre du parti Pastef-les-patriotes, arrêté devant les locaux de Walf Tv et placé en garde-à-vue à la Section de recherche (Sr) de la gendarmerie de Colobane.

L'interpellation est intervenue suite l'émission «Balance» à laquelle participait l'étudiant, et durant laquelle il aurait déclaré qu'«il y a des étudiants qui savent comment fabriquer un cocktail molotov ».

Les camarades de l'étudiant arrêté ne comptent pas reculer tant que le mis en cause n'est pas relâché. Selon L. B, «la place de l'étudiant est dans les amphithéâtres et non derrière les barreaux». «Nous continuerons ce combat jusqu'à la libération de notre camarade. Sa place n'est pas en prison. Ils l'ont arrêté tout simplement parce qu'il est membre de Pastef», a soutenu le manifestant. Embouchant la même trompette, cet étudiant qui s'exprime sous le couvert de l'anonymat considère que «c'est une chasse à l'homme qui est en train de s'opérer».

«Si on leur laisse emprisonner notre camarade, nous qui nous réclamons de Pastef, risquons tous aller en prison. D'ailleurs, elles (les autorités) sont en train de mettre en place des plans pour exclure de l'Université, les étudiants leader du parti», a-t- lancé.

En cette période de climat politique très tendu et face à la détermination des étudiants à faire libérer leur camarade, bon nombre de pensionnaires de l'Ucad craignent des débordements à l'Université-Cheikh-Anta-Diop de Dakar dans les prochaines heures.