Algérie: Réunion du gouvernement - Examen d'un avant-projet de loi relative à la prévention des risques majeurs

ALGER — Le Gouvernement a examiné, mercredi, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, un avant-projet de loi relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

"Ce projet de texte abroge et remplace la loi n 04-20 du 25 décembre 2004 et vise à remédier aux insuffisances constatées dans le cadre de la mise en oeuvre de ladite loi, à l'adapter aux nouveaux engagements internationaux en la matière, notamment l'accord de Paris sur les changements climatiques de 2015 et le cadre de Sendai de 2015 et à prendre en charge de nouveau enjeux, dont les risques liés aux risques climatiques extrêmes, biotechnologiques, cybernétiques et acridiens", explique le communiqué.

Selon la même source, "ce projet de loi consacre la nouvelle démarche proactive en la matière qui s'articule essentiellement sur la consolidation de la dimension préventive, qui permet de réduire sensiblement les risques des catastrophes et de leurs impacts, notamment à travers le renforcement des actions d'information, de communication, de sensibilisation et de formation, en sus du renforcement des capacités de résilience et d'intervention, en s'appuyant notamment sur un programme national de recherche scientifiques et de développement technologique en la matière".