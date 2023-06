Afrique: Roro Rakotondrabe - « Huit expatriés ont déjà donné leur accord »

A pied d'oeuvre. Plus de temps à perdre. A peine nommé mardi soir, le nouveau sélectionneur des Barea A, pour les deux derniers matchs des éliminatoires à la CAN 2023, Romuald Félix Rakotondrabe dit Roro, a de suite attaqué les détails de la préparation à seize jours du match contre le Ghana à domicile, prévu le 17 ou le 18 juin.

Comment la Fédération ou/et les responsables étatiques vous ont-ils abordé et convaincu?

Romuald Rakotondrabe: Il y avait pas mal d'étapes. Il y a dix jours, nous avons abordé les principes à adopter. Il n'y a pas de suite pendant quelques jours, j'ai hésité alors à accepter (...) Suite à la demande des hauts responsables du pays et de la fédération, j'ai finalement accepté. En tant que compétiteur, je le considère comme un nouveau challenge, mais ce ne sera pas facile.

Ça n'a rien à voir avec la nomination au Chan ou aux Jeux des Iles où j'ai accepté avec plaisir. Cette fois, ce n'est pas pareil car je ressens une sorte de crainte et d'angoisse. Il n'y a pas d'autres solutions que de me mettre tout de suite au travail, contacter les joueurs qui sont en forme, qu'ils soient expatriés ou locaux.

La sélection sera-t-elle à ossature des locaux ou des expatriés?

Je n'aime pas trop parler d'expatriés et de locaux car c'est une équipe. Je ne veux pas de clans. J'appelle tous les joueurs qui répondent aux critères, en forme, ayant les matchs dans les jambes, mais il n'y aura pas de quota expatriés-locaux. Et les locaux au CHAN ne seront pas sollicités d'office. Il faut qu'ils prouvent par leur performance.

Quant aux expatriés, j'ai déjà presque contacté tous ceux sont de nationalité malgache. Certains viennent de boucler leur saison et sont en vacances. Huit d'entre eux ont déjà donné leur accord, quatre de La Réunion et quatre autres d'ailleurs, Europe et Afrique. Je les ai contactés directement sans intermédiaires (...) Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que nous n'avons pas besoin d'expatriés, que les locaux peuvent le faire seuls (...)

C'est toujours important de les solliciter car ils ont l'habitude de jouer le haut niveau. Évoluer avec eux sera une expérience de plus pour les locaux. Mais je vais revoir la performance de ces derniers à l'OPL, le nombre de leurs matches respectifs, leur forme du moment. Ce match contre le Ghana est capital et sera le premier défi. C'est impensable pour moi de le perdre à domicile.

Pouvez-vous dévoiler un peu votre programme de préparation?

L'objectif est de faire un meilleur résultat. Au pire un match nul à l'aller. Je vais aligner les joueurs capables d'accomplir la mission et appliquer, le 17 ou le 18 juin, la stratégie travaillée durant le regroupement. J'ai déjà contacté quelques locaux, ceux déjà éliminés à l'OPL. Nous allons démarrer la préparation dans quelques jours même avec quatre ou six éléments.

Certains vont encore poursuivre les play-offs. Le regroupement officiel est prévu vers le 10 juin. Ceux qui sont au pays, auront ainsi une semaine de plus de préparation avant l'arrivée des expatriés. Et je continuerai à appeler d'autres expatriés que je n'ai pas pu contacter. Nous sommes en train de voir avec les responsables leur convocation. Je pense qu'on aura une équipe à la hauteur qui sera au top le jour-J.

Avez-vous déjà signé le contrat avant ou après la nomination?

Le niveau de la compétition est cette fois plus élevé, les conditions et les motivations devraient aussi suivre ce niveau. Je n'ai pas encore signé le contrat, mais nous allons en parler très prochainement. Je ne vais pas me mesurer avec les étrangers, mais il faut cependant être raisonnable car la pression et la mission sont les mêmes.

Je suis un entraineur local, je le ferai toujours par amour de mon pays. Que chacun assume ses responsabilités, nous les techniciens d'une part, et l'administration de l'autre. J'espère que cette fois nous bouclerons le contrat avant mais pas après les matchs.

Quand allez-vous dévoiler la liste des joueurs et du staff?

La pré-liste devrait être fixée au nombre de trente-deux. Quatre des contactés ont déjà répondu qu'ils ne seront pas disponibles, sans parler d'éventuelles blessures en cours du rassemblement. Au jour-J, j'aurai besoin d'une bonne sélection de vingt-deux joueurs, donc il faut prévoir un peu de marge. Je ne veux pas être surpris parce que je n'aurais que dix-huit ou même quinze joueurs disponibles.

Concernant le staff, celui au CHAN sera en majorité retenu, mais il y aura néanmoins un petit changement. D'autres vont nous rejoindre et étoffer le groupe. De plus, nous jouerons à domicile donc ce ne sera pas compliqué. La liste définitive sera dévoilée au plus tôt une semaine avant le match, car cela dépendra aussi de la libération des expatriés par leur club respectif, même si la plupart sont déjà en vacances.