Madagascar: Coopération bilatérale - Les échanges commerciaux avec les Etats-Unis au beau fixe

Le volume du commerce entre Madagascar et les Etats-Unis a significativement augmenté en 2022. La stratégie nationale malgache AGOA pour 2022-2025 a été lancée pour accroître le volume de ces échanges.

Historique. « Pour la première fois, les échanges commerciaux enregistrée l'année dernière entre Madagascar et les Etats-Unis ont atteint près d'un milliard de dollars,» a déclaré le Premier conseiller de l'ambassade des États-Unis, Tobias Glucksman, mardi à Ambodivona. Mieux encore, Madagascar est devenu le quatrième exportateur non pétrolier vers le pays de l'Oncle Sam dans le cadre de l'African Growth and Opportunities Act (AGOA).

Ce qui fait de ce pays le deuxième partenaire commercial de Madagascar après la France. En effet, la valeur des exportations de tous produits confondus en provenance de Madagascar vers les Etats-Unis est passée de 506 millions de dollars en 2021 à 578 millions de dollars en 2022. Inversement, les exportations de produits américains vers le sol malgache sont passées de 56 millions de dollars à 84,8 millions de dollars.

Les États-Unis sont le plus grand marché pour deux des principaux produits d'exportation de Madagascar - le textile et la vanille - qui entrent aux États-Unis en franchise de droits grâce à l'AGOA, créant ainsi plus de 100 000 emplois locaux. Pour la vanille, quelque 823 tonnes ont été exportées en 2022, soit 36% des exportations totales de ce produit.

Pour le textile, la valeur des exportations pour l'année 2022 a atteint plus de 250 millions de dollars. Cependant, « nos échanges commerciaux se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins, au moment où le Congrès américain envisage de renouveler l'AGOA en 2025 et où les entreprises américaines continuent à être confrontées à un climat d'investissement difficile à Madagascar », a-t-il ajouté. Il interpelle les autorités et les entreprises malgaches pour améliorer la compétitivité de notre économie, que l'AGOA soit reconduite ou non en 2025.

Stratégie nationale

Avec l'appui des Américains, la stratégie nationale malgache AGOA pour 2022-2025 a été lancée avant-hier, lors de la conférence « One Country, One Day » ayant réuni des experts du secteur privé et du secteur public des deux pays pour discuter des opportunités et des défis liés au développement du commerce et de l'investissement bilatéraux.

Dans cette stratégie, quatre secteurs ont été retenus prioritaires, il s'agit du textile, de l'artisanat, des produits alimentaires spécialisés et des huiles essentielles. Pour ces dernières, le volume des exportations s'élève à près de 150 tonnes, qui ont valu 2,6 millions de dollars pour l'année dernière. La stratégie nationale AGOA contient également des recommandations concernant la gouvernance, les infrastructures..