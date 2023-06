Madagascar: Transport Férroviaire - Les trains voyageurs fin prêts pour Toamasina

Le départ des trains voyageurs reliant Moramanga à Toamasina est prévu officiellement ce jour. Les liaisons ferroviaires sur cet axe devront être régulières.

Les sifflets résonneront régulièrement dans les gares sur l'axe ferroviaire Moramanga-Brickaville-Toamasina à partir de ce jour. Si les trains n'ont servi qu'à transporter des marchandises sur cet axe de la région Atsinanana, les voyageurs peuvent dorénavant vivre cette nouvelle expérience des trains. Le transport de personnes en train a cessé il y a près de 30 ans mais le transport de marchandises a tant bien que mal fonctionné afin de desservir surtout les zones enclavées.

Aux explications de Madarail, depuis 2021, des trains réguliers de marchandises ont servi à désenclaver la zone Moramanga Brickaville qui abonde en fruits saisonniers et en divers produits agricoles. Loin de la route nationale 2, les zones productrices comme Andekaleka et Ambatovolo n'ont que les trains -marchandises pour pouvoir se connecter et connecter les producteurs et consommateurs. Les trains voyageurs ont également repris temporairement entre Moromanga et Ambila Lemaitso mais stoppés par le phénomène du coronavirus.

« Dans la stratégie de développement de la ligne TCE (Tananarive Côte Est), il est prévu d'étendre la ligne de transport de marchandises vers Toamasina et non seulement entre Moramanga et Brickaville. Ceci, afin d'étendre le marché des producteurs agricoles des zones enclavées vers de plus larges horizons. Ces localités sont les principaux fournisseurs de gingembres, bananes, litchis et fruits saisonniers pour tout Madagascar. Par la même occasion, les trains voyageurs reprennent », informe Madarail.

Extension

La compagnie de transport ferroviaire rassure que côté technique, les trains sont opérationnels et mis à jour avec six locomotives neuves et sept remises à neuf pour tout le réseau de chemin de fer. Les rails ne rencontrent pas de problèmes majeurs. En 2020, des rails ont été endommagés par des éboulements. « Il faut savoir que les chemins de fer à Madagascar sont des chemins de fer de montagne.

C'est-à-dire qu'ils sont vulnérables en périodes cycloniques. Mais Madarail déploie de suite des opérations immédiates afin de rétablir les chemins de fer. Il n'y a plus d'obstacles entre Moramanga et Toamasina », ajoute encore Madarail. Les gares reliant les deux districts se sont préparées à l'accueil et au départ des voyageurs, de même que les voitures voyageurs, d'après toujours les explications.