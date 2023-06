Algérie: Le 1er groupe de pèlerins algériens quitte le pays à destination des Lieux Saints de l'Islam

ALGER — Le premier groupe de pèlerins algériens composé de 39 hadjis a quitté, mercredi, l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediene à destination des Lieux saints de l'Islam pour accomplir les rites du Hadj pour la saison 2023.

Etaient présents pour saluer le groupe à son départ, outre les membres de la mission nationale du Hadj, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, le ministre des Transports, Youcef Cherfa, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche ainsi que le directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Albussairy.

M. Belmehdi a salué, à cette occasion, "les efforts consentis par les hautes autorités du pays pour faciliter les démarches aux pèlerins algériens, avec la coordination des efforts avec tous les secteurs concernés", appelant les hadjis à être "les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie".

Le ministre a appelé les pèlerins à "coopérer avec les membres de la mission algérienne du hadj et les autorités saoudiennes et à respecter les recommandations qui leur sont fournies".

M. Belmehdi a précisé que "tous les secteurs concernés par l'organisation du hadj 2023 veillent à la coordination de leurs efforts jusqu'au retour du dernier pèlerin des Lieux saints, au service des hadjis et pour permettre à la mission algérienne de continuer à honorer l'Algerie, ayant été, a-t-il dit, parmi les meilleures missions aux Lieux saints, de l'avis des autorités saoudiennes".

De son côté, le ministre de la Santé a rassuré les hadjis concernant la prise en charge médicale, mettant l'accent sur "l'importance du soutien et de l'accompagnement de l'Etat qui assure le matériel médical et les soins nécessaires dans les Lieux Saints".

Il a, en outre, souligné que "le choix des membres de la commission médicale, dont le nombre s'élève à 127 entre médecins et infirmiers, s'est fait en fonction des spécialités les plus demandées dans ce genre d'occasions".

A ce propos, l'ambassadeur saoudien a affirmé que "les autorités saoudiennes sont entièrement prêtes à accueillir les pèlerins, de tous les pays du monde, suivant les orientations du Serviteur des deux Lieux Saints, le Roi Salman bin Abdulaziz et du Prince héritier, Mohammed bin Salman", se félicitant de la coordination entre les autorités du Royaume d'Arabie saoudite et leurs homologues en Algérie afin de mener à bien l'opération d'organisation pour les hadjis algériens et faciliter l'accomplissement des rites".