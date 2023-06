Algérie: Les jeunes, véritables acteurs dans les questions décisives du pays

ALGER — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a affirmé, mercredi à Alger, que les jeunes "occupent, en Algérie, la place qui leur sied, à même de les ériger en véritables acteurs concernant les questions décisives du pays".

Intervenant à l'ouverture des travaux de la première Assemblée générale ordinaire (AGO) du CSJ au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif Rahal", M. Hidaoui a affirmé que le CSJ "a tenu, parallèlement au parachèvement de ses structures administratives et organiques, à marquer sa forte présence sur la scène nationale pour refléter les attentes des jeunes qui occupent, désormais, la place qui leur sied, à même de les ériger en véritables acteurs concernant le devenir de leur pays".

"Cette présence a renforcé l'image des jeunes qui consacrent la rupture avec les pratiques vaines du passé et consacrent un nouvel esprit d'investissement dans les compétences et potentialités importantes, à même d'assurer leur entière adhésion à l'édification de l'Algérie nouvelle, avec le renforcement de la démocratie participative et la participation à la vie publique", a-t-il ajouté.

Depuis son installation en juin 2022, le CSJ a organisé plusieurs activités de proximité et des réunions avec les walis, "dans le cadre du renforcement du dialogue avec les jeunes pour les associer dans la prise de décisions et la gestion locale", a-t-il rappelé, indiquant que la période écoulée "a permis la consolidation de la communication entre nos jeunes dans l'ensemble du territoire national, à travers les acteurs des groupes de jeunes et les rencontres de jeunes au niveau des communes pour ancrer la démarche du dialogue et de la concertation et suivre les questions intéressant les jeunes".

Au niveau central, ajoute le responsable, le Conseil s'est engagé à "ouvrir les portes du dialogue, de la coopération et des échanges en tenant des rencontres périodiques avec différents secteurs gouvernementaux en rapport avec les questions intéressant les jeunes, lesquelles ont été couronnées par la prise en charge de plusieurs préoccupations", soulignant que "l'ère de la marginalisation des jeunes est révolue, et nous avons amorcé une nouvelle phase dans laquelle nous tenons à renforcer notre existence à travers la formulation de propositions, la création d'une dynamique efficace et la contribution au développement national".

Concernant la stratégique du Conseil pour la prochaine phase, M. Hidaoui a précisé qu'elle "repose sur l'élargissement de sa base de jeunes, l'organisation de ses activités de façon coordonnée à travers le dialogue et la participation à l'évaluation des politiques publiques pertinentes, et la formulation des recommandations et des solutions devant permettre d'améliorer leur situation et de les protéger contre tous les risques, outre l'amélioration de la culture de l'entrepreneuriat et le renforcement des valeurs de citoyenneté".